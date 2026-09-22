Asesinan a obrero de construcción civil a metros de su casa tras ser perseguido en Ventanilla

De acuerdo con la información policial, los atacantes estuvieron siguiendo a la víctima antes de dispararle. | Composición LR

De acuerdo con la información policial, los atacantes estuvieron siguiendo a la víctima antes de dispararle. | Composición LR

Un nuevo ataque armado conmocionó al distrito de Ventanilla. Moisés Aguirre Pomareda, un exobrero de Construcción Civil de 44 años, fue asesinado a balazos por dos delincuentes que lo persiguieron a bordo de una motocicleta, cuando se encontraba en un paradero, a pocos metros de su vivienda.

El homicidio ocurrió en el óvalo de la avenida La Playa, frente a una caseta de Serenazgo. Según fuentes policiales, los atacantes persiguieron a la víctima antes de dispararle en reiteradas ocasiones. Pese a la presencia de personal de seguridad municipal en las inmediaciones, los criminales lograron escapar.

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Víctima intentó escapar de sus atacantes

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, Aguirre Pomareda fue interceptado por los ocupantes de una motocicleta cuando transitaba por la vía pública. Al percatarse de que estaba siendo perseguido, intentó huir corriendo para ponerse a salvo.

Sin embargo, durante la persecución, el hombre tropezó y cayó al pavimento. En ese momento, el delincuente que viajaba como copiloto descendió de la motocicleta y le disparó a corta distancia.

Tras perpetrar el ataque, el sicario volvió a subir al vehículo, conducido por su cómplice, para escapar. Según información policial, ambos continuaron realizando disparos mientras se alejaban por los pasajes aledaños, con dirección al asentamiento humano Defensores de la Patria.

Criminalística halló 14 casquillos de bala

Los peritos de Criminalística que llegaron al óvalo de la avenida La Playa encontraron 14 casquillos de bala esparcidos sobre la pista, evidencia que será incorporada a las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Las primeras diligencias también buscan reconstruir la ruta de escape de los atacantes. Según fuentes de la investigación, el conductor de la motocicleta habría esperado que el vehículo redujera la velocidad al pasar por un rompemuelles para facilitar la huida del autor de los disparos.

El crimen ocurrió frente a una caseta de Serenazgo, cuya presencia no impidió que los delincuentes ejecutaran el ataque y escaparan de la zona.

La esposa de Moisés Aguirre Pomareda señaló que su pareja había dejado de trabajar activamente en el rubro de construcción civil desde hacía un tiempo. Las declaraciones de la cónyuge y otros familiares forman parte de las primeras diligencias policiales para determinar las circunstancias y el posible motivo del asesinato.

Los deudos exigieron que el crimen no quede impune y solicitaron celeridad en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Asimismo, pidieron reforzar la seguridad en los alrededores del asentamiento humano Defensores de la Patria.

Depincri investiga el homicidio

La División de Investigación Criminal (Depincri) del primer puerto asumió las pesquisas para esclarecer el asesinato de Aguirre Pomareda.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú recopilan testimonios de vecinos y analizan los indicios encontrados en la escena, con el objetivo de establecer la identidad de los dos ocupantes de la motocicleta y determinar el móvil del ataque.