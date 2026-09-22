➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 22 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este martes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este martes 22 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del martes 22 de septiembre?
- Aries: Alguien con quien planificaste una serie de actividades podría cancelarte inesperadamente. Mantén la calma y encontrarás salidas inteligentes. En el amor, esa persona regresa.
- Tauro: Un familiar te solicitará apoyo económico y no te sentirás muy seguro de brindárselo. No tomes decisiones que luego puedan perjudicarte. En el amor, evita los impulsos y no extremes medidas.
- Géminis: Cierras un acuerdo muy conveniente para tu crecimiento laboral. Cuidado con las inversiones o compras que realices, es posible que gastes innecesariamente. En el amor, sé constante.
- Cáncer: Las gestiones que estás realizando te están tomando más tiempo del esperado. Comunícalo para que no sientas la presión de tus superiores. En el amor, alguien buscará acercarse.
- Leo: Tendrás que afrontar un cambio inesperado en tu agenda. Recibirás el apoyo de la persona menos pensada y todo, finalmente, estará bajo tu control. En el amor, no juzgues sin conocer los hechos.
- Virgo: Los gastos familiares están generando una gran carga económica que está costando manejar. Necesitas reorganizar y priorizar tus gastos. En lo personal, recibirás una invitación de tus amistades.
- Libra: Alguien que vive comparándose contigo hará lo posible por interrumpir el desarrollo de tus proyectos. Estarás protegido y nada malo pasará. En el amor, pide aclaraciones y toma una decisión.
- Escorpio: Alcanzarás un objetivo largamente buscado. Llegar a tus metas te dará una gran seguridad para seguir avanzando. Realizarás un viaje o tendrás noticias de personas en el extranjero.
- Sagitario: Tendrás que encargarte de algunas gestiones que pensaste serían manejadas por otra persona. Esto recargará tu agenda laboral, pero todo estará bajo tu control. Mantén el buen ánimo.
- Capricornio: Lograrás concretar ese negocio que tienes en mente; los beneficios serán mucho mejores de lo esperado. Es posible que recibas noticias de personas que se encuentran en el extranjero.
- Acuario: Los resultados de tu labor serán reconocidos por las personas que te rodean, pero alguien que tiende a competir y compararse contigo mostrará ironía y sarcasmo. Ignora sus comentarios.
- Piscis: Una mujer que confía en tu capacidad te hablará de formar una sociedad que será muy conveniente; no lo dudes y acepta la oferta. En el amor, tu relación recupera estabilidad y armonía.