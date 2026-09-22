Abundaron las recetas en seguridad en el primer debate

El debate por la Alcaldía de Lima, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tuvo lugar anoche, en la Biblioteca Nacional del Perú, con la seguridad ciudadana como el eje que atravesó casi todas las intervenciones.

Trece candidatos expusieron sus planes de gobierno en la primera de las dos jornadas programadas. La crisis delincuencial se impuso como la preocupación principal, por encima de temas como transporte, salud o formalización empresarial.

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Antes de iniciar, los organizadores y los candidatos guardaron un minuto de silencio en memoria de Susy Isabel Aponte Polo, 'La China Polo', periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, asesinada a balazos en Caraz, provincia de Huaylas, durante actividades proselitistas. La jornada comenzó formalmente a las 8.00 p. m. y se extendió por más de dos horas.

Desde las 6.00 p. m., los exteriores de la Biblioteca Nacional se llenaron de portátiles de las agrupaciones políticas. Oswaldo Vargas Cuéllar, de Juntos por el Perú, llegó con su equipo técnico, junto al exfiscal José Domingo Pérez.

En ese ambiente previo, el candidato de Alianza para el Progreso, Elio Riera, se mostró confiado: “Estoy convencido de que voy a ganar. Ya tenemos un 4.2% con el respaldo de los jóvenes”, dijo.

El debate de este lunes reunió a Obras, Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú, Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Partido Demócrata Verde y Podemos Perú. La segunda fecha, el martes, incluirá a Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, entre otros 10 partidos.

En el primer bloque, dedicado a la visión de ciudad, los candidatos coincidieron en un diagnóstico crítico de la gestión municipal, aunque desde distintos enfoques.

Samir Quispe, de Batalla Perú, cuestionó a la clase política tradicional: “Tenemos una clase política que intenta reciclarse. La juventud vino a ejercer la obra”, dijo. Ricardo Belmont, de Partido Cívico Obras, apeló a su experiencia como exalcalde. “Lima es un desastre. Hace 30 años nosotros dejamos un plan Metropolitano, obras que se quedaron en el aire por culpa de Fujimori”, señaló.

Carlos Bruce, de Somos Perú, puntualizó en que quien sea alcalde de Lima debe ser un experto en gestión pública. “La eficiencia es fundamental”, acotó.

Seguridad ciudadana, el centro del debate

La primera dupla enfrentó a Sandro Caller, del Partido Patriótico del Perú, y a Daniel Urresti, de Podemos Perú, en el tramo más tenso de la noche. Caller calificó a Lima como “una fábrica de sicarios” y planteó que la tecnología sea el principal instrumento de intervención: cámaras de seguimiento, reconocimiento facial y un sistema de anticipación frente al delincuente. Propuso articular un sistema de seguridad metropolitano que agrupe a todas las fuerzas del orden bajo un mismo mando.

Urresti cuestionó la utilidad real de las cámaras municipales, que según él solo sirven para la etapa de investigación del delito y no lo previenen. Prometió contratar 100 equipos ternas que, según dijo, permitirían capturar 100 delincuentes al día, unos 3.000 al mes. También ofreció construir 4 megacomplejos policiales con unidades operativas y especializadas. “Yo soy la seguridad”, afirmó.

Elio Riera presentó el “Plan 43”, con reuniones semanales en Lima Norte, Sur, Centro y Este, respaldadas por una ordenanza municipal, para atender seguridad y el fenómeno de El Niño, además de reforzar las cámaras de vigilancia. Propuso también trabajar junto a la prensa como mecanismo de fiscalización.

Luis Huette, de Pueblo Consciente, centró su propuesta en infraestructura, tres hospitales en los conos norte, sur y oeste, la ampliación del Metropolitano desde Ancón hasta Lurín y tres puentes, uno sobre el río Chillón y dos sobre el Rímac.

Yehude Simón, de Tierra Verde, vinculó la seguridad con la economía informal. Aseguró que existe “un compromiso de formalización de las mypes al 50% al 2030” y se propuso reducir la inseguridad “al 40%”. “No creemos en supermanes”, agregó, en referencia a las promesas de otros candidatos.

Propuestas y posturas de los candidatos

Flor de María Valdez, Partido Demócrata Verde

“Tenemos que recobrar la confianza de la ciudadanía. Propongo seguridad integrada en Lima Metropolitana, cámaras espías conectadas en puntos críticos de Lima para que cada institución haga su trabajo”.

Oswaldo Vargas Cuellar Juntos por el Perú

"Como ingeniero tengo la fórmula para luchar contra la inseguridad. En estos tiempos hay cerca de 6 mil extorsiones por año y cada día amenazan al transporte, colegios y la gente ya no puede vivir tranquila".

Victoria la Cruz Garcés, Partido Morado

“Existe una dualidad en Lima. Unos que crecen con adecuados servicios y muchas oportunidades, pero también existe la otra Lima, donde hay carencias, donde no hay atención. Vamos por una mejor Lima”.

Segundo Valdez Zavalao, Frepap

“Nuestra visión es clara al 2030: Lima Metropolitana será una ciudad ordenada, segura, inclusiva y sostenible. Construiremos una capital donde haya igualdad de oportunidades que promuevan el desarrollo”.

Samir Quispe Caballero, Batalla Perú

“Voy a criticar a una clase política que quería seguir ocupando los espacios de poder. Hoy tenemos una clase política que intenta reciclarse. Usan los cargos públicos como trampolín para ocupar otros cargos”.

Sandro Caller Gutierrez, Partido Patriótico del Perú

"Voy a construir una sola Lima, que no se vean esas brechas en la periferia de nuestra ciudad. El Partido Patriótico va a lograr una Lima segura y vamos a implementar un sistema tecnológico más moderno en el Perú".

Elio Riera, Alianza para el Progreso

“Lima no necesita un político que venga a prometer de todo. Necesita una autoridad que conozca la ley, pero, sobre todo, que sepa hacerla funcionar”.

Ricardo Belmont, Obras

“Lima es un desastre. Hace 30 años dejamos un plan metropolitano que tenía ya obras que se dejaron en el aire por la bronca que nos tenía el gobierno de Fujimori. Vengo a construir patria y a buscar la unión”.

Yehude Simon, Tierra Verde

“Lima no puede seguir esperando se ofrece seguridad, pero la inseguridad sigue creciendo. La gente de Lima se cansó y la gente sigue esperando”.

Daniel Urresti, Podemos Perú

“La seguridad es mi especialidad y lo ha sido durante 40 años combatiendo el terrorismo, minería ilegal, delincuencia y crimen organizado. Soy el único candidato que sabe qué a hacer para detener la matanza en Lima”.

Susel Paredes, Ahora Nación

“Somos víctimas de la delincuencia, demoramos cinco horas en el tráfico y no tenemos parques donde descansar. La culpa la tienen nuestras autoridades, quiero ser alcaldesa para acabar con eso”.

Carlos Bruce, Somos Perú

“La eficiencia es elemental en la gestión pública. Tenemos que saber que la actual gestión está dejando una deuda de 5 mil millones de soles y, por lo tanto, requerimos que el próximo alcalde sepa de gestión pública”.

Luis Huette Tolentino, Partido Pueblo Consciente

“Quiero una Lima segura, sin extorsiones, sin sicariato y sin delincuencia. Tenemos un plan con un equipo técnico y una estrategia en financiamiento que garantiza el cumplimiento del objetivo”.

Críticas a Rafael López Aliaga