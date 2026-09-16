Caso Jenss Lara: El crudo testimonio del empresario secuestrado
Logré diferenciar que eran dos personas y también puedo precisar que eran más bajas que yo, porque lo sentía cuando me paraban, yo mido 1,70 m. Me dijeron: ‘a mí no me importa nada, si haces algo te mato’. Recuerdo que todas las voces que escuché eran de las personas que me cuidaban, esa son las que más recuerdo, eran peruanos, como trujillanos (…). Nunca he pertenecido a ninguna banda criminal, nunca he pagado cupo.
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El empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado por falsos policías la madrugada del 30 de agosto, tras el asesinato de cuatro de sus amigos, recordó la terrible pesadilla que vivió, en un testimonio clave ante representantes del Ministerio Público, que realizan las investigaciones contra los responsables de esa organización criminal.
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El secuestro de Lara tuvo en vilo a la policía durante dos semanas y su declaración testimonial, brindada el 5 de septiembre, permitirá ir esclareciendo muchas dudas e interrogantes.
“Desde que me meten a la camioneta (Toyota Hilux) no recuerdo porque me golpearon y me quitaron la ropa, pero calculé que desde que me vendaron hasta cuando llegué (al lugar de cautiverio), pasó como veinte minutos”.
“Sí, logré diferenciar que eran dos personas y también puedo precisar que eran más bajas que yo, porque lo sentía cuando me paraban, yo mido 1,70 m, pero cuando me sacan (del cuarto), al momento que me sacan, llega una tercera persona y lo recuerdo perfectamente, porque era una voz distinta que me dice: ‘a mí no me importa nada, si haces algo te mato’”.
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“Recuerdo que todas las voces que escuché eran de las personas que me cuidaban y la tercera que llegó, esa son las que más recuerdo eran peruanos, como trujillanos (…)”.
“Las primeras veces que me dieron agua era un líquido que mi paladar no lo sentía, como un agua anormal, ya luego sentí que ya me dieron agua normal, los primeros líquidos no era en un vaso, sino un recipiente que estaba diseñado para tomar, ya las últimas veces me daban en vaso de vidrio (…)”
(¿Vio los rostros de las personas?) “No, nunca logré ver, porque me tenían vendado en todo momento”.
DE DISCOTECA EN DISCOTECA
Jenss manifiesta que el sábado 30 de agosto había salido con su hermano, a las 7.00 de la noche, a una pequeña fiesta “que denominan 'tardeo' en la Encalada del Golf. Estábamos compartiendo, tomando con la enamorada de mi hermano y unos amigos, también recuerdo que Luis Rojas me fue a dejar al lugar luego le dije ‘anda un rato y regresas’”.
Y añade: “Entonces yo me quedé en el lugar compartiendo con unos amigos, tomando tragos, tequila sobre todo, todo era muy ameno, nos hemos divertido, creo, no estoy muy seguro, pero a eso de las 10.30 de la noche, llega Christofer para cuidarme, que no se pierda mis cosas, que no tome mucho, porque yo no he tenido problemas con nadie, siempre me ha gustado vivir tranquilo”.
“Nunca he pertenecido a ninguna banda criminal, nunca he pagado cupo, es por eso la tranquilidad en la que yo vivía y en la confianza que yo vivía”, remarca en su manifestación.
Luego prosigue: “Entonces llega Christofer, al rato llega Luis y dice que hay que movernos, que la fiesta ya estaba terminando. Mi hermano se quedaba tranquilo con su enamorada y los amigos, entonces yo de una forma muy tranquila me voy a otro lugar, me voy a Ondo que está al costado de Nosso, a seguir tomando tequila. Compartí un rato con unos amigos, antes le dije a Andrea que viniera a verme para compartir con Christofer y Luis”.
Recuerda que luego fue a la discoteca Nja. “Es ahí donde hemos encontrado a Nadia y hemos seguido compartiendo con más amigos, yo desde ese momento ya no puedo recordar, absolutamente nada, estaba muy mareado”.
“Supongo que como me han visto muy mareado habrán dicho para irme, como es de costumbre, supongo que íbamos a Siete Sopas (restaurante) a tomar caldo o comer, bueno en el trayecto me quedo dormido”.
DE LA FIESTA A LA PESADILLA
La voz se le quiebra y continúa: “Despierto cuando Nadia estaba gritando, prácticamente los gritos de Nadia me despertaron, cuando desperté escuché que decía ‘no me hagan daño, porque hacen eso’, entonces, yo como estaba en medio de Luis y Nadia, desperté un poco asustado por los gritos y veo a la policía, para mí era la policía. Entonces yo les digo tranquilos, voy a bajar, porque me decían baja tú, baja tú, ctm baja tú”.
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“En todo momento pensé que eran policías y es ahí cuando bajo con tranquilidad, ni siquiera sospeché que eran delincuentes, por la tranquilidad en que yo vivo, bajé para evitar problemas, me sacan me llevan y me ponen esposas, todo como si fueran policías, y cuando me suben al vehículo prácticamente lo hacen de la peor manera, es ahí cuando digo esto no es policía, esto es otra gente, entonces empiezo a forcejear un poco y ellos respondieron con golpes, en la boca, en la nariz y otras partes. Ya entre mí dije, ya perdí”.
Jenss recuerda la odisea como si fuera ese instante: “De allí me movilizan a toda velocidad. Recuerdo haber controlado el tiempo, porque me estaban movilizando, controlar, quiero decir calcular, es decir pasado los veinte minutos, me bajan del carro, antes de eso, en el transcurso que me llevaban, me empiezan a romper la ropa hasta quedarme en bóxer nada más”.
A UN CUARTO SUBTERRÁNEO
“Yo iba vendado desde que me subieron, con la boca tapada, no podía ver ni decir nada. Llegamos a algún lugar, me bajaron de una manera muy brusca, recuerdo que me tiraron por unas escaleras y así, a jalones, me hicieron llegar a un cuarto, no podía ver, pero sentía que era un cuarto, entonces recuerdo que me dolía mucho las esposas porque me tenían las manos hacia atrás, la cinta que estaba en la boca, me asfixiaba porque me habían pegado por la nariz, me asfixiaba, fueron unos minutos muy difíciles porque yo me ahogaba, y lo único que intentaba era moverme quería gritar me ahogo”. “Entonces se acercaron y me abrieron la cinta un poco en la boca y me dijeron ‘¿qué tienes huevón?’ y les dije ‘me estoy ahogando’. Es ahí cuando me metieron algo en la nariz para poder respirar, ahí pude respirar mejor, pero las esposas, el dolor era insoportable y me hacía gritar un poco y me decían cálmate ctm, te voy a cortar”.
“VAS A HABLAR CON EL HOMBRE”
“El dolor era demasiado y yo les decía me duele las esposas, aflójalas y me empezaron a hacer cortes pequeños en el pecho, así fue el sufrimiento hasta después de muchas horas, me dijeron ‘vas a hablar con el hombre’ y me pusieron un teléfono o radio cerca, no pude ver y una voz me preguntó: ¿tú con quien estás? y respondí ‘no estoy con nadie’ y me dijo: ‘yo sé que tú tienes gente’ y yo le dije ‘te equivocas, porque no tengo a nadie’, o sea, se refería a alguna banda o quien me cuida y me dijo ‘dime la verdad o te mato’ y yo le dije ‘puedes averiguar no estoy con nadie, no pago a nadie’.
“Bueno, se silenció un poco, hubo un silencio en ese momento, como treinta segundos y volvió a hablar y me dijo: ‘mira yo no tengo problemas contigo, ni tampoco tengo problemas con tu familia, lo que yo en este momento necesito es dinero y esta vez a ti te ha tocado aportar, entonces es práctico, para mi este trabajo vale dos millones de dólares”.
“Entonces yo respondí, es imposible y le recalqué que yo no soy minero a lo que respondió, ‘yo te vengo haciendo seguimiento hace mucho tiempo’ entonces le dije ‘con más justa, si me vienes haciendo seguimiento hace mucho tiempo deberías saber que no soy minero, no hago minería hace muchos años, no he viajado a la sierra hace mucho, las minas están en la sierra, si yo tuviera mina viajaría a la sierra y tú lo sabrías, a lo que él respondió. ‘estos csm encima me han dateado mal, lamentablemente tu familia tiene que pagar, si tienen que desprenderse, prestar dinero, eso no es mi problema’, entonces yo le digo ‘claro, no es el monto que estás pidiendo porque es imposible, porque es un monto que mi familia no lo tiene, es inalcanzable para nosotros”.
LA TORTURA Y LOS VIDEOS
“Entonces me dijo ‘¿con qué familiar me puedo comunicar?, un familiar que te pueda respaldar y que sea de palabra, así como yo soy de palabra. Entonces yo le dije ‘llama a mi padre o hermano’ y cortó”.
“Recuerdo que le dije que su gente me enmarroque hacia adelante porque me dolía mucho, y me dijo ‘vamos a ver’ y se cortó la llamada”.
Jenss sufría mucho, “le pedía a las personas que por favor me pongan las marrocas adelante y él (vigía) decía: ‘negativo, no hay orden’ y es ahí que les digo bueno aflójalas un poco porque no siento mis manos, me estaban doliendo mucho, es ahí cuando me las afloja”.
“Bueno recuerdo que había un colchón inflable, me acosté de costado, como me dolía les pedí que me pusiera de pie, en todo momento me tenía vendado, no podía ver nada, y en ese transcurso estaban que me paraban y me sentaban, porque me tenían amarrado por los pies”.
“Luego me hicieron grabar un video. Me dijeron vamos a grabar un video, me dijeron que diga que me dirija a mi padre, a mi familia diciéndoles que paguen, que tenían plazo hasta las 8 de la noche porque sino empezaban a cortar los dedos”.
“Grabamos y me dijeron esperemos que tu familia te considere. Volvieron a hablarme y me dijeron faltan dos minutos para la hora, me preguntaron ¿qué manos usas más? y lo les dije porque me preguntan eso, me dijeron ‘para empezar a cortar los dedos’. Les pedí un poco más de tiempo y me dijeron ‘no, elige que dedo o nosotros elegimos’. Como la mano izquierda no lo sentía para nada entonces le dije corta el dedo pequeño de la mano izquierda”.
EL ULTIMATUM
“Escuché que salieron y regresaron en treinta minutos y me dijeron: ‘hemos dado plazo hasta las 12, si no cumplen te cortamos y esta vez van a ser dos dedos’ y me volvieron a hacer otro video. Tienes que decir que tus dedos están completos, que ellos están cumpliendo y que si mi familia no cumplía hasta las 12 ellos me iban a cortar dos dedos. Terminaron de grabar el video y recuerdo que demoraron en enviar un poco el video porque no había señal. Uno le decía a otro, pero sal un poco y bueno en eso les pedí una silla o un balde para sentarme, preguntaron a una tercera persona si tenían silla dijo que no, hay un balde pequeño y eso me dieron para sentarme”.
“Llegó las 12 y me empezaron a echar alcohol a la mano, me dijeron te vamos a cortar los dedos, pasaron unos minutos, pasó una persona y dijo ‘parece que están negociando’ y agregó, ‘tu familia te quiere mucho, parece que vas a salir con vida de acá’”.
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“Por mi parte me sentí un poco más aliviado, es ahí cuando les pido un poco de agua y les pedí por las esposas que estaban un poco ajustadas. La aflojaron, estuvo ahí una persona. Pasaron 15 minutos y salió. Me quedé sentado, con las rodillas trataba de bajar un poco la venda para ver dónde estaba, si había manera o la posibilidad de escapar, pero me di con la sorpresa que estaba en un cuarto pequeño, de color amarillo, había dos bidones grandes de oxígeno, un colchón inflable de color azul, un balde azul y la pequeña habitación no tenía una puerta normal, como acostumbramos a ver, tenía una pequeña entrada, una mini puerta, por así decirlo, de 50 centímetros, tenía en los pies amarrado una soga verde, es ahí cuando dije las posibilidades de escapar son nulas, entonces dije solo queda esperar a que la policía me encuentre o que haya algún tipo de rescate. Esperé toda la madrugada y amaneció y tenía algo de hambre, pero ellos me dieron solo agua, después de varias horas me empezaron a poner ropa, me pusieron un buzo y una polera y me dijeron parece que vas a salir vivo de esta, así que no intentes gritar, no intentes hacer nada estúpido porque si no te vamos a dar vuelta”.
LA LIBERACIÓN
“Me dijeron vamos a salir. Me empezaron a sacar, me sacaron en ese momento la soga para poder caminar, me hicieron tirarme al piso para poder salir de aquel cuarto pequeño, luego me hicieron parar y me dijeron vas a subir las escaleras, yo estaba derecho y me dijeron cuidado te vayas a chocar, agáchate de nuevo, de una manera inclinada empecé a subir los escalones, unos diez escalones, camino como unos dos metros, luego bajé unos cuantos escalones, recuerdo que sentí que había salido del lugar, me metieron a un vehículo, en la maletera, y me dijeron cuidado que intentes algo porque a nosotros no nos interesa nada, tú haces algo y te mueres”.
“Estando allí adentro escuché que uno de ellos decía limpia la zona, por radio o teléfono, pero le decía a otra persona, limpia la zona, ya espérate, yo te aviso, pasado 4 o 5 minutos empezamos a movernos, el vehículo empezó a moverse, habrá transcurrido 15 o 20 minutos, el vehículo se paró, abrieron la maletera y me sacaron y me empujaron y me botaron y me dijeron quédate acá”.
UNA NOTICIA MUY DOLOROSA
“Y bueno, sentí que se habían ido y me empecé a sacar -como tenía las esposas hacia adelante- a sacarme las vendas, la cinta de la boca, esperé ahí unos 15 minutos y llegó mi papá a recogerme, mis primos, mi hermano. Posterior a eso nos hemos venido a mi casa, ahí me dan la noticia que habían matado a todos los que han estado conmigo y para mí fue una noticia muy dolorosa, porque las personas que estaban ahí eran muy cercanas yo estimaba a ellos y ellos me estimaban, no eran personas que conocí una semana, un mes, nos conocíamos de años, bueno llegué a casa, donde mi familia y muchos amigos me esperaban, eso es todo lo que tengo que decir, esa es la historia (…)
EL DOLOR DE JENSS
“A Luis Rojas lo conozco hace un año y medio, me apoyaba para ir a entrenar al gimnasio, también me apoyaba manejando algún tipo de vehículo, era mi amigo, con él estábamos prácticamente desde que empezaba el día; A Nadia Edith también la conozco desde hace un año y medio, éramos amigos, salíamos a divertirnos con ella y Andrea, todos éramos muy alegres nos gustaba divertirnos nos alegrábamos mucho; con Andrea Monzón éramos amigos, era una de mis mejores amigas, la conocí hace más de dos años y medio, casi tres; y Christofer García, a él lo conozco hace un año, él me apoyaba cuando yo salía, a veces como salía con Luis y Luis quería compartir un rato, llamaba a García para que nos cuidara las cosas y maneje el carro, nos estaba enseñando, a Luis y a mí, el manejo de armas, hemos ido a practicar tiro en diversas ocasiones, sabía que él contaba con licencia para portar armas (…)”.
TENÍA DOS CELULARES
¿Los vio cuando lo subieron a la camioneta blanca? No recuerdo, solo recuerdo que estaban dos a mi costado y el que conducía estaba uniformado y me vendan luego de 30 segundos que me suben al carro (…)
¿Dónde llevaba sus documentos, su celular? “No recuerdo, pero debía estar en mi bolsillo, pero mi otro celular que no uso mucho estaba en mi camioneta, mis dos teléfonos eran iPhone 16 Pro Max”.
¿Vio algún detalle? “Recuerdo cuando me jalaron, luego de los hechos no recuerdo porque me trataron como un saco de piedras, pero al salir de aquel lugar, si recuerdo, como salí descalzo, podía sentir que era de cemento (…)