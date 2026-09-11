PNP rastreará ubicación de líneas vinculadas a la extorsión, secuestro y sicariato

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La Policía Nacional del Perú y los sistemas de inteligencia tendrán un software radiolocalizador diseñado para rastrear celulares desde los que se realizan llamadas de extorsión, se coordinan secuestros y se planifican actos de sicariato.

El gobierno rastreará con rapidez la ubicación de líneas vinculadas a la extorsión, secuestro y sicariato, anunció la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través de su cuenta oficial X (antes Twitter).

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Se detectará, cortará y bloqueará las señales móviles utilizadas desde penales y centros juveniles, añadieron.

Al respecto, el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, afirmó que el gobierno implementaría nuevas herramientas tecnológicas y legales para rastrear a extorsionadores que utilizan aplicaciones móviles para cometer sus delitos.

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De este modo se podrá fortalecer la capacidad de respuesta de la PNP frente al crimen organizado.

Explicó que se busca actualizar el marco normativo para que la PNP pueda utilizar herramientas de rastreo, localización, geolocalización y bloqueo de equipos de comunicación frente a las nuevas modalidades delictivas.

“Gran parte de las extorsiones en el Perú se realizan a través de aplicaciones de mensajería, las cuales son irrastreables. Por ello, necesitamos que la Policía cuente con herramientas acordes con esa realidad para poder ubicarlos y actuar contra ellos”, afirmó Astudillo.

En ese sentido, señaló que se plantea modificar el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos, así como el Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales.

La propuesta también contempla fortalecer el control sobre la comercialización de chips, como parte de las medidas destinadas a cerrar espacios utilizados por las organizaciones criminales para operar mediante dispositivos móviles.

COLABORACIÓN DEL FBI Y LA DEA

Fue en un inmueble de La Paz, Bolivia, donde acabaron los días en libertad de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, capturado el 1 de septiembre. Su detención se produjo horas después del asesinato de cuatro personas tras el secuestro de un empresario en Trujillo.

Esa operación fue resultado de meses de trabajo conjunto de inteligencia con la policía boliviana, así como con la Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de Estados Unidos.

Días antes de la captura de 'Jhonsson Pulpo', en otra operación internacional conjunta entre el Equipo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional (Eesccot-PNP), la Policía Nacional de Colombia y la DEA, se detuvo en Bogotá, Colombia, a Luis Saúl Pérez Nieto, alias 'Luisito' o 'Nairobi', señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

La captura fue posible gracias al intercambio de información, coordinaciones internacionales y aplicación de técnicas especiales de investigación.

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Las investigaciones señalan que 'Nairobi' cumplía un rol de dirección y coordinación en actividades ilícitas como extorsión, tráfico de armas y homicidios, desarrolladas por esta estructura criminal en Perú y Estados Unidos.

PERSIGUEN A REDES CRIMINALES

El embajador de ese país en Lima, Bernie Navarro, confirmó que estas dos capturas se realizaron gracias a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con las autoridades de Perú, Colombia y Bolivia.

En el marco de esta cooperación, el Gobierno estadounidense seguirá apoyando a unidades especializadas de la PNP, cuyos integrantes trabajan con expertos estadounidenses del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS).

Esta articulación permite fortalecer las capacidades de investigación y persecución de organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras, mediante el intercambio de información, asistencia especializada, capacitación, tecnología y herramientas para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas.

“El FBI nos ayuda en capacitación, logística, tecnología; nos apoya de esa manera, sobre todo entrenamiento para nuestra Policía Nacional”, señaló el titular del Interior, al referirse a los beneficios de esta alianza para fortalecer la respuesta policial frente a las estructuras criminales.



