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Judicialidad

Corte de Tumbes fortalece el bienestar laboral con taller de comunicación y manejo del estrés

Jueces y servidores participaron en dinámicas orientadas a mejorar la comunicación, integración y gestión del estrés en el entorno laboral.

Corte de Tumbes realizó taller sobre bienestar y clima laboral. Foto: difusión.
Corte de Tumbes realizó taller sobre bienestar y clima laboral. Foto: difusión.
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Con el propósito de fortalecer las relaciones interpersonales y promover un ambiente laboral saludable, la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó el taller “Comunicación asertiva y manejo del estrés ocupacional”, dirigido a jueces, servidores y personal de la institución.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Luis Orellana, quien abordó herramientas orientadas a mejorar la comunicación en el entorno de trabajo, gestionar adecuadamente situaciones de estrés y favorecer relaciones laborales basadas en el respeto, la escucha y la colaboración.

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Como parte del taller, los participantes desarrollaron diversas dinámicas grupales destinadas a fomentar el trabajo en equipo, la integración y la comunicación efectiva, generando espacios de participación que permitieron poner en práctica los contenidos desarrollados durante la jornada.

Asimismo, se realizaron actividades recreativas, sorteos y entrega de premios, contribuyendo a generar un espacio de integración y bienestar entre los asistentes.

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El taller fue organizado por el Equipo de Medicina Ocupacional y la Oficina de Bienestar Social de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, como parte de las acciones orientadas al cuidado de la salud ocupacional y al fortalecimiento de un clima laboral favorable para el adecuado desarrollo de las funciones institucionales.

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