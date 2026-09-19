Mario Cortijo sobre el caso Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Mario Cortijo se pronunció sobre el caso del Liceo Naval y, a raíz de la atención generada por la denuncia, compartió una experiencia personal que, según contó, marcó su etapa escolar. El actor, quien interpretó al cantante Deyvis Orosco en su serie biográfica, reveló que también fue víctima de bullying y de diferentes formas de violencia durante su etapa escolar.

“Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”, manifestó el también docente en un video publicado en sus redes sociales. En el registro, cuestionó que este tipo de situaciones sean minimizadas dentro de las instituciones educativas y recordó cómo reaccionó su centro educativo cuando su madre intentó denunciar lo ocurrido.

Mario Cortijo recordó cómo su colegio habría intentado silenciar la denuncia de su madre

Mario Cortijo contó que su experiencia con el bullying no solo estuvo relacionada con las agresiones que sufrió, sino también con la respuesta que recibió su entorno cuando su madre decidió denunciar lo ocurrido. Según relató, el colegio habría intentado silenciar la denuncia y proteger a algunos de los estudiantes señalados.

"Porque cuando mi madre hizo la denuncia en el colegio, el propio colegio intentó silenciarla y blindó a las personas que hasta hoy yo recuerdo quiénes fueron y podría decir sus nombres también", afirmó el actor. A partir de esa experiencia, cuestionó que algunas instituciones prioricen su imagen antes que la protección de los alumnos.

Cortijo también rechazó que las agresiones entre estudiantes sean consideradas simples bromas. "No es un juego. Es eso de decir que es un juego que se pasó de las manos; es absolutamente mentira", sostuvo. Para el artista, los adultos responsables de los menores deben prestar atención a las señales de violencia y actuar cuando se detecte un caso de bullying.

Mario Cortijo se pronunció sobre el caso del Liceo Naval

Desde su experiencia como docente, Mario Cortijo hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los profesores frente a este tipo de situaciones, como lo ocurrido en el Liceo Naval.

"Yo actualmente soy profesor de un colegio y he sido profesor en varios colegios y soy profesor de mi propia empresa, Escala, en la cual también enseño a adolescentes y lidio con ellos todo el tiempo. Y yo les puedo asegurar que en mi espacio de trabajo no se puede permitir ningún tipo de bullying. Es mi responsabilidad", manifestó.

Finalmente, el actor pidió a quienes sean víctimas o testigos de acoso escolar que no permanezcan en silencio. "No más bullying. No más miedo. Denunciemos el bullying, porque quizás el que es víctima de la violencia no puede ahora denunciarlo, pero tú, que lo estás viendo, que tienes sospechas de las cosas que ocurren, denúncialo a tus padres, a las autoridades y en redes sociales", concluyó.