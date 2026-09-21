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Sullana: condenan a cuatro personas hasta 15 años de cárcel por tenencia ilegal de explosivos

Los sentenciados fueron detenidos en abril con cinco cargas explosivas, cuatro cartuchos de emulsión y uno de dinamita.

Sullana: condenan a cuatro personas por tenencia ilegal de explosivos. Foto: difusión.
Sullana: condenan a cuatro personas por tenencia ilegal de explosivos. Foto: difusión.
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El Primer Juzgado Penal Colegiado Conformado de Flagrancia de Sullana condenó a Leonardo Alicio Oviedo Villalta, Bryan Hair Rivera Rentería a seis años de cárcel y a Delmer Rodríguez Viera y Jim Paul Vega Mendoza, quince años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de, fabricación, comercialización suministro y de tenencia ilegal de materiales peligrosos, explosivos.

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El Colegiado ordenó que los acusados Oviedo, Rivera y Vega permanezcan internados en el establecimiento penitenciario de Piura; mientras que en el caso de Rodríguez Viera se ordena su ubicación y captura. Asimismo, se ordenó el pago de una reparación civil de cuatro mil soles en agravio del Estado.

Según la acusación fiscal los acusados fueron detenidos en flagrancia delictiva el 11 de abril del presente año cuando se desplazaban en un mototaxi por el sector de Nueva Sullana. En el registro vehicular se les encontró una mochila, y en sus compartimentos se hallaron 5 cargas explosivas listas para detonarse, 4 cartuchos de emulsión y uno de dinamita.

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La sentencia establece para el caso de los procesados Rodríguez y Vega que se les aplica una pena mayor, porque anteriormente fueron condenados a 10 años por robo agravado y seis años por el mismo delito imputado, respectivamente. A diferencia de los otros dos que no registran antecedentes penales.

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