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Judicialidad

Corte de Tumbes recibe visita de monitoreo para fortalecer la oralidad civil

La jornada permitió revisar indicadores, programación de audiencias y buenas prácticas para mejorar la celeridad de los procesos civiles.

Corte de Tumbes evalúa avances en la implementación de la oralidad civil. Foto: difusión.
Corte de Tumbes evalúa avances en la implementación de la oralidad civil. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes recibió la visita de monitoreo del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, con el objetivo de evaluar el funcionamiento del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral e identificar acciones de mejora orientadas a fortalecer la celeridad y eficiencia de los procesos civiles.

La jornada contó con la participación del presidente de la Corte, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, magistrados del área civil, integrantes del Equipo Técnico Distrital y representantes del equipo técnico nacional, encabezado por el Dr. Ramiro Bustamante Zegarra, Juez Supremo Titular y presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.

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Tumbes: designan jueza supernumeraria en el Primer Juzgado de Trabajo | tumbes | La República

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Durante las reuniones de trabajo se analizaron indicadores de producción y celeridad, programación de audiencias, uniformización de criterios jurisdiccionales, buenas prácticas y aspectos relacionados con la gestión administrativa del módulo. Asimismo, se identificaron desafíos y compromisos orientados a mejorar el funcionamiento del modelo de oralidad civil en este Distrito Judicial.

La visita permitió fortalecer la coordinación entre el equipo nacional y la Corte de Tumbes, promoviendo soluciones prácticas y acciones de mejora que contribuyan a brindar un servicio de justicia civil más oportuno y eficiente para la ciudadanía.

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