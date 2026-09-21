Caso 'La China Polo': Ministerio del Interior anuncia que comandante general de la PNP encabezará investigaciones
Al comandante general de la PNP, Fredy López, lo acompañarán el general José Zavala y el personal especializado de la Dirincri. El Mininter informó que se realizarán acciones conjuntas con el Ministerio Público.
El Ministerio del Interior anunció el último domingo 20 de septiembre que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, liderará las investigaciones del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como 'La China Polo'.
En ese sentido, por disposición del ministro del Interior, César Astudillo, López Mendoza se trasladó a Caraz con la finalidad de esclarecer el atentado y reunirse con las personas heridas por arma de fuego.
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El Mininter también informó que el comandante general liderará las acciones junto al jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general PNP José Zavala Chumbiauca, y el personal especializado de la Dirincri.
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"La decisión del Ministerio del Interior responde al compromiso de conducir una investigación con el más alto nivel de rigor técnico, presencia operativa y articulación permanente con el Ministerio Público", informó el ministerio.