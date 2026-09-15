Doble accidente en Pueblo Libre: furgonetas chocan contra puente de la Av. La Marina y quedan atrapadas

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Un doble accidente se registró esta mañana en Pueblo Libre. Dos furgonetas de transporte de carga ligera que transitaban por la avenida Brasil en carriles opuestos chocaron en simultáneo con la estructura del puente que sirve como vía de acceso e interconexión con la avenida La Marina, quedando atrapadas en la infraestructura vial.

La colisión fue registrada por otros conductores que circulaban en la zona y generó diversas reacciones en redes sociales, ya que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el lugar. El siniestro estaría vinculado a la imprudencia de los choferes que no respetan el límite de altura de las unidades.

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Imprudencia al volante

Según información preliminar, el accidente se habría originado por un accionar negligente de parte de los conductores. Exitosa informó que los hombres al volante habrían ignorado la señalética de tránsito ubicada antes del ingreso al paso a desnivel. La estructura tiene un letrero visible que advierte que el límite máximo de altura permitido para el tránsito vehicular es de 2.30 metros.

Pese a la señalización, ambos conductores intentaron cruzar la vía casi en simultáneo, ignorando que las dimensiones de sus unidades superaban el margen de seguridad de la infraestructura, explicó el medio. A raíz de esta decisión, los vehículos terminaron atrapados debajo del puente y en medio de la vía pública, lo que dificultó el flujo vehicular temporalmente.

Vehículos implicados

De acuerdo con Exitosa, una unidad afectada pertenece a una empresa que comercializa cerámicas y acabados de construcción. La furgoneta mide 3.10 metros de altura, según las especificaciones técnicas consignadas en la parte posterior, lo que evidencia que su dimensión excedía los límites permitidos en la zona. En tanto, el segundo vehículo era usado para el traslado de materiales comerciales.