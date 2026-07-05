Accidente en Vía Evitamiento genera congestión vehicular: camión se volcó cerca de Puente Nuevo

Accidente en Vía Evitamiento de sur a norte | Composición LR / Difusión

Accidente en Vía Evitamiento de sur a norte | Composición LR / Difusión

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Un accidente de tránsito se registró en la Vía de Evitamiento este domingo 5 de junio. Según información preliminar, un camión que circulaba de sur a norte quedó volcado después de pasar el paradero Puente Nuevo, antes de llegar al bypass de la Vía Expresa Línea Amarilla.

La unidad ha terminado tendida en plena vía pública, complicando el tránsito en este tramo de la ruta que conecta a los vehículos que provienen de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Ate y Santa Anita en dirección al centro y norte de la capital.

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Accidente de tránsito en Vía Evitamiento genera congestión vehicular este domingo 5 de junio de 2026

El siniestro ha generado la circulación lenta de vehículos en un tramo de la Vía Evitamiento, según se aprecia en Google Maps. La franja roja que evidencia el tráfico se extiende desde el paradero Puente Nuevo hasta antes de llegar al bypass de la Vía Expresa Línea Amarilla.

Tráfico en Vía Evitamiento por accidente

En imágenes se aprecia que algunos vehículos motorizados se han colocado cerca de la zona de la emergencia para alertar a otros conductores de lo ocurrido y evitar una tragedia mayor, mientras se espera la llegada de unidades de apoyo para retirar el camión afectado.

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