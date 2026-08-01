Vía Evitamiento: motorizado sufre accidente y genera congestión vehicular cerca del puente Trujillo

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Un accidente de tránsito se registra esta mañana en la Vía Evitamiento, cerca del puente Trujillo. Según información preliminar, un motociclista que se dirigía de norte a sur por el carril derecho sufrió un incidente y terminó tendido sobre la vía principal. El siniestro genera congestión vehicular.

Las causas del hecho aún se desconocen. Sin embargo, una primera versión apunta a que el motorizado habría sido impactado por un camión, una hipótesis que tendrá que ser corroborada por las autoridades.

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Accidente en la Vía Evitamiento genera congestión vehicular

El siniestro provoca un tránsito lento por el lugar la mañana de este sábado 1 de agosto. En imágenes, se observa que otros motociclistas detuvieron sus vehículos alertados por la situación. Se espera la llegada de las autoridades para confirmar el estado de salud del afectado.

Lima Expresa, operadora de la Vía de Evitamiento, informó que su unidad de ambulancia y la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentran en el punto atendiendo la emergencia. “Al momento, se debe esperar al fiscal para retirar al conductor de la vía”, informó la entidad a través de su cuenta de X.

Tráfico en la vía Evitamiento tras accidente de tránsito

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