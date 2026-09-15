Lima Expresa dio a conocer qué tan preparada está la infraestructura de la Línea Amarilla ante un eventual terremoto de gran magnitud en Lima | Composición LR

Lima Expresa dio a conocer qué tan preparada está la infraestructura de la Línea Amarilla ante un eventual terremoto de gran magnitud en Lima | Composición LR

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Un eventual terremoto de gran magnitud en Lima pondría a prueba las principales vías de transporte de la ciudad. Entre ellas se encuentran la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, infraestructura que incluye el Gran Túnel Lima Expresa, una estructura de 1,8 kilómetros que discurre en gran parte por debajo del río Rímac.

Ante la posibilidad de un terremoto de magnitud 8,0, Lima Expresa asegura que sus vías cuentan con condiciones de diseño, mantenimiento y protocolos de emergencia para afrontar movimientos sísmicos severos. La empresa precisa, sin embargo, que la seguridad de una infraestructura frente a un terremoto no se determina únicamente por la magnitud del evento, sino por factores como la aceleración y las características del movimiento del suelo.

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De acuerdo con la información proporcionada por la concesionaria a La República, el Gran Túnel Lima Expresa fue diseñado considerando una demanda sísmica de hasta 0,52 g para un evento excepcional con un periodo de retorno de 1.000 años, bajo criterios de la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

Esto significa que el parámetro utilizado para evaluar la infraestructura corresponde a la aceleración sísmica que podría experimentar la estructura y no equivale directamente a decir que el túnel fue diseñado para soportar un terremoto específico de magnitud 8,0.

¿Qué ocurriría inmediatamente después de un terremoto?

Lima Expresa señala que, ante un movimiento sísmico, el primer nivel de respuesta se activa desde su Centro de Control de Operaciones, que monitorea las vías de manera permanente y permite identificar posibles daños o afectaciones.

La concesionaria cuenta además con unidades de auxilio vial, una brigada privada de bomberos y una ambulancia. Estos equipos trabajan de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú.

En caso de que un terremoto produzca daños o genere dudas sobre la seguridad de determinados sectores, la empresa afirma que puede restringir preventivamente el tránsito, especialmente en el Gran Túnel Lima Expresa, mientras se realizan las inspecciones técnicas.

La reapertura de los tramos, según la concesionaria, se efectúa únicamente después de verificar que existen condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios.

Un túnel debajo del río Rímac

Uno de los puntos que adquiere especial relevancia ante un terremoto es el Gran Túnel Lima Expresa, debido a que la estructura pasa por debajo del río Rímac durante buena parte de sus 1,8 kilómetros de extensión.

La empresa sostiene que la infraestructura fue construida considerando las características particulares de su entorno. En los sectores ubicados junto a la ribera del río y los acantilados se instalaron elementos estructurales denominados estabilizadores viales, conformados por pilotes enterrados que contribuyen a la estabilidad del terreno y de la vía.

Además, Lima Expresa señala que mantiene un programa permanente de inspección y mantenimiento de sus estructuras.

También se han reforzado zonas vulnerables

La concesionaria informó que durante los últimos años se ejecutaron intervenciones específicas en sectores considerados vulnerables.

Uno de los casos mencionados es la estabilización de los taludes en Zarumilla, realizada entre 2019 y 2024 para intervenir una zona expuesta a procesos de erosión y deslizamientos.

La obra incorporó la técnica conocida como Jet Grouting, mediante la cual se forman columnas de suelo-cemento destinadas a reforzar y estabilizar el terreno.

Según Lima Expresa, esta intervención permitió fortalecer una zona vulnerable y evaluar soluciones similares para otros sectores que presenten condiciones geotécnicas parecidas.

Mantenimiento del río Rímac

El estado del cauce del río Rímac también forma parte de las acciones preventivas alrededor del túnel. Lima Expresa afirma que desde 2018 realiza trabajos de descolmatación en el cauce, incluyendo el área de influencia del Gran Túnel.

Estas labores se ejecutan anualmente y, para este año, fueron adelantadas dos meses como medida preventiva ante un eventual incremento del caudal durante la temporada de lluvias asociada al Fenómeno El Niño.

¿La infraestructura podría cerrarse después de un sismo?

Sí. Lima Expresa sostiene que, ante un evento sísmico, puede disponer el cierre preventivo de uno o más sectores de sus vías mientras se verifica el estado de la infraestructura.

Esta medida adquiere particular importancia en el Gran Túnel, debido a que una emergencia podría requerir la evaluación de sus elementos estructurales, accesos, sistemas de seguridad y condiciones del terreno antes de permitir nuevamente el ingreso de vehículos.

La empresa asegura que actualmente el túnel se encuentra operativo y bajo un programa permanente de inspección y mantenimiento.

Sin embargo, especialistas en ingeniería sísmica advierten que determinar si una infraestructura está preparada para un terremoto de gran magnitud requiere analizar variables que van más allá de la magnitud registrada por el sismo. Entre ellas se encuentran la aceleración del suelo, el tipo de terreno, la distancia al epicentro, la duración del movimiento y el comportamiento específico de cada estructura.

Por ello, el dato de 0,52 g proporcionado por Lima Expresa debe interpretarse como un parámetro técnico de diseño y no como una garantía de que la infraestructura permanecerá sin daños frente a cualquier terremoto de magnitud 8,0.

Ante un gran sismo en Lima, la prioridad sería entonces evaluar rápidamente el estado de las vías, restringir los sectores comprometidos y evitar la circulación hasta confirmar que las estructuras son seguras.

La Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla cumplen un papel estratégico para la movilidad de la capital, por lo que su operatividad después de un terremoto también sería clave para el desplazamiento de ambulancias, bomberos, Policía y otros servicios de emergencia.