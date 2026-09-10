Una mujer muerta y varios heridos deja aparatoso choque de combi en la vía Evitamiento en el Rímac

Una mujer de aproximadamente 40 años falleció y cinco personas resultaron heridas en un accidente de transporte público en la avenida Evitamiento, Rímac. | Difusión

Una mujer de aproximadamente 40 años falleció y cinco personas resultaron heridas en un accidente de transporte público en la avenida Evitamiento, Rímac. | Difusión

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Una mujer de aproximadamente 40 años murió y otras cinco personas resultaron heridas luego de que una combi de transporte público sufriera un accidente en la vía Evitamiento, en el distrito del Rímac.

El hecho ocurrió en la vía auxiliar de la avenida Evitamiento, cerca del puente Trujillo. De acuerdo con testigos, la unidad, de placa F4N-906, circulaba por el carril central y habría perdido el control cuando intentaba ingresar hacia la vía auxiliar, en dirección al paradero.

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Según las primeras versiones, la puerta de la combi se encontraba abierta durante el trayecto, lo que habría provocado que algunos pasajeros salieran despedidos tras el impacto. Una mujer perdió la vida en el lugar.

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Cinco personas resultaron heridas

Los otros cinco pasajeros fueron auxiliados por equipos de emergencia y trasladados a una clínica cercana. En el operativo participaron dos ambulancias del SAMU y una unidad de los Bomberos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la condición médica de los heridos.

Tras el accidente, el conductor de la unidad fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para brindar su declaración. La Policía inició las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.