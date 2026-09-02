Cámaras captan el momento exacto de choque múltiple en la Panamericana Norte que dejó un fallecido

Choque múltiple en la Panamericana Norte deja una persona fallecida y varios heridos | Foto: composición LR

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Un choque múltiple registrado la madrugada de este miércoles 2 de septiembre, a la altura del kilómetro 37.5 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, dejó una persona fallecida y varios heridos. Seis vehículos quedaron involucrados en el accidente, que provocó una intensa congestión vehicular en el sentido de sur a norte.

Imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento exacto del impacto. Los vehículos permanecían detenidos ante la luz roja de un semáforo cuando una cisterna chocó violentamente contra ellos. El conductor de esta unidad perdió la vida a causa de la colisión y hasta el momento no se conoce su identidad.

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La grabación también evidencia que un peatón cruzaba la vía segundos antes del choque. Al percatarse de la emergencia, corrió para alejarse de la trayectoria de los vehículos y logró ponerse a salvo.

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Impacto quedó registrado

El accidente dejó autopartes y restos de las unidades esparcidos a lo largo de la vía. Entre los vehículos involucrados figura un tráiler que terminó volcado sobre un cruce peatonal. Otra unidad de carga pesada transportaba cemento.

Los heridos recibieron atención de emergencia y fueron trasladados al hospital de Puente Piedra. En tanto, bomberos y agentes policiales de Ventanilla y Puente Piedra llegaron a la zona para controlar la situación y retirar los vehículos siniestrados.

La vía principal permanece parcialmente bloqueada, lo que genera una fuerte congestión en la Panamericana Norte. Varios conductores utilizan la vía auxiliar y otros tramos pavimentados para continuar su recorrido mientras continúan las labores en la zona.