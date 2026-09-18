Desaprueban gestión de Keiko Fujimori: 49% de ciudadanos la rechazan a casi dos meses de Gobierno

Casi el 49% de los peruanos desaprueba la forma en que Keiko Fujimori conduce su Gobierno, de acuerdo con la más reciente encuesta de opinión nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El sondeo, que fue realizado entre el 4 y el 10 de septiembre a 1.202 personas de 18 años a más, revela que la desaprobación supera en 12 puntos a la aprobación de la mandataria.

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Este resultado se da a casi dos meses desde que Fujimori asumió la conducción del país tras postular reiterativamente en los últimos cuatro procesos electorales. Es resaltante que la desaprobación ciudadana se ubique por encima del respaldo, según el reflejo de la muestra del IEP.

El desgaste no es exclusivo del Ejecutivo. La misma encuesta muestra que el rechazo a otras instituciones del Estado también es alto, en particular al Parlamento.

Desaprobación de Keiko Fujimori.

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