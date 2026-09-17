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Minedu cuestiona actuar de colegio Liceo Naval por no denunciar presunta agresión sexual a menor, pese a conocer el caso: “Vamos a actuar”

El Ministerio de Educación solicitará al Liceo Naval la nómina de docentes presentes durante el traslado en bus, con el fin de aclarar las responsabilidades en este caso. La investigación sigue su curso para tomar las medidas necesarias.

El hecho, que ocurrió dentro de un bus escolar, fue reportado a la Policía Nacional del Perú tras la acción de la familia de la víctima.
El hecho, que ocurrió dentro de un bus escolar, fue reportado a la Policía Nacional del Perú tras la acción de la familia de la víctima.Foto: composición LR/Difusión
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Una grave denuncia por presunto delito contra la libertad sexual cometido en agravio de un estudiante de 16 años pone bajo el escrutinio público al colegio Liceo Naval y a sus protocolos de seguridad escolar. El hecho, registrado en el interior de un bus que transportaba a un grupo de alumnos, se dio a conocer luego de que la familia de la víctima acudiera directamente a las autoridades policiales para reportar la agresión.

Ante esta situación, Cornelio González, representante del Minedu, cuestionó duramente la postura del plantel al señalar que la directiva omitió su deber legal de alertar a la Policía Nacional del Perú (PNP), pese a que habrían tenido conocimiento previo del hecho. Asimismo, precisó que se ha exigido al colegio la remisión inmediata de los informes y actas internas para esclarecer la situación.

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“Se les ha pedido (a los representantes del centro educativo) que sean específicos y contundentes (con la información proporcionada) porque no es un caso aislado. Ya sabían del hecho, ya había una denuncia que lo ha hecho el padre de familia y no el colegio. Eso es lo que nos llama mucho la atención y sobre eso vamos a actuar nosotros ¿por qué la negligencia de no hacer la denuncia ellos después de conocido el hecho y no denunciar a las personas que estaban allí (dentro del bus)?”, comentó en una entrevista a los medios locales.

Ministerio de Educación exige al Liceo Naval entregar información sobre la presunta agresión sexual

El vocero del sector precisó que la institución educativa deberá remitir la nómina de los docentes asignados al resguardo de los escolares durante el traslado en bus, el cual realizaba el trayecto de San Borja a Surco tras una competencia de futsal en la que representaban al plantel. Según explicó, este requerimiento forma parte de las investigaciones orientadas a deslindar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

“Hoy día nos van a entregar las actas. Ellos no tienen que comprometerse con nada, están obligados a entregar la información requerida”, detalló. Asimismo, recalcó que el Minedu viene coordinando con otras entidades para atender el caso y aplicar los protocolos correspondientes.

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