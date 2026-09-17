La denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante del colegio Liceo Naval de San Borja no es un caso aislado. La plataforma SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu) revela que, entre enero y agosto de 2026, se registraron 2.059 reportes de violencia sexual en colegios del país.

La cifra forma parte de un total de 11.791 denuncias por distintos tipos de violencia contabilizadas en el mismo periodo. De este global, 4.545 reportes corresponden a casos de violencia psicológica y 5.187 a violencia física.

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Los casos que registra la plataforma son de presuntos hechos de violencia escolar, por lo que puede presentarse más de un reporte sobre un mismo caso, precisa la plataforma del sector educativo.

Plataforma SíseVe del Minedu: 11.791 reportes por violencia en 2026, de los cuales 2.059 corresponden a violencia sexual.

La mayoría de casos corresponde a agresiones entre escolares

La estadística de la plataforma SíseVe permite observar que la violencia sexual en el ámbito escolar puede provenir de dos fuentes: entre los propios escolares y desde el personal del colegio hacia los estudiantes. De los 2.059 reportes, 1.198 casos están vinculados a agresiones entre los propios alumnos, mientras que 861 fueron protagonizados por personal de la institución educativa contra los escolares.

Según el subtipo de violencia sexual, los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos concentran la mayoría de casos, con 1.423 reportes. En la lista siguen las denuncias vinculadas con hostigamiento sexual (213 reportes) y la violación sexual (156), además de la violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos (116), acoso sexual (92) y acoso sexual a través de medios tecnológicos (59).

Lima Metropolitana registra el mayor número de reportes

En cuanto a la distribución geográfica de los 2.059 reportes, la Dirección Regional de Educación (DRE) de Lima Metropolitana concentra la mayoría con 599 casos. Esta cifra es más de cuatro veces superior a la que registra la segunda región con mayor número de denuncias que, en este caso, es Piura con 135 reportes.

En la lista continúan Arequipa (110 reportes), Junín (109), La Libertad (94), Áncash (89), Cusco (82), Lima Provincias (78), Amazonas (73), Lambayeque (70), San Martín (68), Callao (63), Huánuco (63), Ucayali (62), Ica (59), Loreto (51), Cajamarca (49), Tacna (46), Ayacucho (37) y Puno (22). Finalmente, aparecen Madre de Dios (21), Pasco (19), Moquegua (18), Tumbes (17), Apurímac (16) y Huancavelica (9).

Más de 700 casos de violencia escolar en UGEL del colegio Liceo Naval

La UGEL 7 San Borja, a la que pertenece el colegio Liceo Naval, registra 763 casos de violencia escolar en lo que va del 2026. Los datos muestran que en los últimos tres meses (junio, julio y agosto) se reportaron 448 casos, siendo agosto el que presenta el mayor pico en el año con 159 reportes.