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Detienen a docente acusado de abusar de estudiante de Medicina en la Universidad Científica del Sur

La denuncia señala un presunto caso de violencia sexual, y las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos. La universidad espera pronunciarse sobre la situación del docente involucrado.

La detención se produjo en frente de decenas de estudiantes de la Universidad Científica del Sur.
La detención se produjo en frente de decenas de estudiantes de la Universidad Científica del Sur. | Composición LR
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Un docente de la Universidad Científica del Sur, sede Norte, fue detenido por agentes de la Policía Nacional luego de ser acusado por una estudiante de Medicina de haber realizado presuntos tocamientos indebidos en su contra.

El acusado, David Espinoza Colonia, fue intervenido por efectivos policiales tras la denuncia presentada por la alumna. La detención se produjo en las instalaciones de la casa de estudios y en presencia de varios estudiantes.

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En investigación

De acuerdo con la información preliminar, el docente habría sido denunciado por un presunto caso de violencia sexual contra una estudiante universitaria. Las circunstancias en las que se habrían producido los hechos serán materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

La intervención policial generó la atención de los alumnos que se encontraban en el lugar, quienes observaron el momento en que los agentes procedieron con la detención del docente.

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A la espera de un pronunciamiento

La República se comunicó con la Universidad Científica del Sur y, hasta el momento, la casa de estudios tomó conocimiento de lo ocurrido. Se espera que emita un pronunciamiento oficial sobre la situación del docente.

El caso deberá ser esclarecido mediante las investigaciones correspondientes, mientras las autoridades recaban los elementos necesarios para determinar las responsabilidades que pudieran existir.

Cabe precisar que la acusación contra el docente se encuentra en etapa de investigación y que corresponde a las autoridades determinar si existió responsabilidad penal por los hechos denunciados.

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