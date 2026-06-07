Roberto Sánchez votó en San Borja y llamó a aceptar resultados: "Respetemos el voto libre"

Roberto Sánchez acudió a su centro de votación junto a su esposa | Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

Roberto Sánchez acudió a su centro de votación junto a su esposa | Foto: Marco Cotrina / URPI-LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, depositó su voto en el colegio María Reiche, ubicado en el distrito de San Borja. Tras sufragar, hizo un llamado a respetar los resultados al término de la jornada electoral.

"Corresponde a nuestra vocación democrática asumir con responsabilidad este momento. Convoco a nuestros compatriotas a participar en esta jornada en defensa de la democracia. Respetemos el voto libre para sacar adelante al Perú", declaró a la prensa.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LOS CIERRES DE CAMPAÑA Y RESPALDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El candidato aseguró que se encuentra optimista ante el escenario electoral.

"Tenemos esperanza. Hay una mayoría social que quiere democracia y justicia. Nosotros llamamos al compromiso, al amor por nuestra patria, al cuidado de la familia y a la eliminación de toda forma de discriminación. Democracia y más democracia", sostuvo.

PUEDES VER: Keiko Fujimori no descarta volver a denunciar irregularidades y espera que este sea su último desayuno electoral

No descarta una denuncia contra Jorge Nieto

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Juntos por el Perú presente una denuncia contra Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, quien afirmó que dentro del partido de Sánchez había personas vinculadas al MOVADEF, el candidato no descartó esa posibilidad.

"Se está evaluando esa alternativa. Pongamos tesón y hagamos que la disputa política esté basada en la responsabilidad", indicó al respecto.