Triple choque en San Borja: camioneta pierde el control y se empotra en restaurante que quedó destruido

Un triple choque en San Borja dejó una camioneta empotrada dentro de un restaurante, causando daños significativos a la fachada y mobiliario. Afortunadamente, no hubo heridos. | Difusión

Un triple choque en San Borja dejó una camioneta empotrada dentro de un restaurante, causando daños significativos a la fachada y mobiliario. Afortunadamente, no hubo heridos. | Difusión

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Un aparatoso triple choque se registró durante la madrugada de este viernes y dejó una camioneta empotrada dentro de un restaurante en el distrito de San Borja. El impacto destruyó gran parte de la fachada del negocio, además de mamparas de vidrio, mesas, sillas y otros bienes del establecimiento.

El hecho se registró en la intersección del jirón Simoni con la avenida Aviación, un cruce que, según vecinos, no cuenta con semáforo. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas, ya que el local permanecía cerrado al momento del choque.

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Restaurante sufrió graves daños tras impacto de camioneta

De acuerdo con el reporte de Panamericana TV, una de las camionetas involucradas terminó dentro del local, mientras que otro vehículo quedó sobre la vereda con severos daños en la parte delantera.

La fuerza del impacto destruyó las mamparas de vidrio, dobló la puerta metálica enrollable del ingreso y dejó esparcidos vidrios, macetas rotas y mobiliario destrozado en el interior del establecimiento.

Minutos después del choque, una grúa retiró la camioneta que permanecía dentro del negocio, mientras efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona para facilitar las diligencias.

Restaurante llevaba menos de cinco meses en su nueva ubicación

Vecinos del sector indicaron que el restaurante funciona desde hace varios años, aunque recién se había trasladado a esa esquina de San Borja hace aproximadamente cuatro o cinco meses.

La inversión realizada para acondicionar el nuevo local quedó seriamente afectada debido a los daños ocasionados por el accidente. El propietario deberá presentar la denuncia correspondiente ante la comisaría para iniciar el proceso por los perjuicios materiales.

PNP investiga las causas del triple choque en San Borja

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Entre las hipótesis que maneja la Policía figuran un posible exceso de velocidad o la eventual participación de algún conductor bajo los efectos del alcohol.

Para esclarecer lo ocurrido, los agentes revisarán las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Asimismo, la Municipalidad de San Borja podría facilitar las imágenes captadas por su sistema de videovigilancia para reconstruir la secuencia del choque.