Denuncian a instructor de academia prepolicial por presuntos tocamientos indebidos en Arequipa

Academia prepolicial fue intervenida por la PNP tras denuncia | Foto: Mirelia Quispe / La República

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Una intervención de las autoridades a la academia prepolicial C.E.D.E.U. Águilas, ubicada en la avenida Goyeneche, en el centro de Arequipa, terminó con la detención de un instructor de la institución y con la retención de 40 menores en la comisaría de Santa Marta.

La acción de la Policía Nacional (PNP) se produjo luego de que se alertara sobre el presunto consumo de alcohol al interior del establecimiento. El instructor, quien se identificó como Leonardo Hernán Guerrero M. (30), también es acusado por presuntos tocamientos indebidos. El caso ya es investigado por el Ministerio Público.

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Una menor alertó sobre el caso

La madrugada del domingo 17 de agosto, alrededor de la 1:00 a. m. un padre de familia recibió una llamada de su hija menor, estudiante de la academia prepolicial. La menor le dijo que en el lugar estaban consumiendo alcohol. Preocupado, el padre acudió de inmediato a la comisaría de Santa Marta, en el Cercado de Arequipa, para pedir ayuda.

La menor estudia en modalidad internado, al igual que los otros 39 jóvenes de 15 y 16 años que se encontraban en la academia al momento de la intervención policial.

Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Santa Marta

¿Qué halló la policía en el lugar?

Según fuentes cercanas a La República, los efectivos policiales encontraron a un instructor que se identificó como Leonardo Hernán Guerrero M., de 30 años, quien salió con signos de haber consumido alcohol. Asimismo, luego de que el instructor abriera la puerta, salieron dos estudiantes llorando y pidiendo ayuda desde el interior.

Los hechos ocurrieron en el comedor del segundo piso de la academia. Algunos estudiantes aparentemente habrían consumido una bebida denominada Four Loko.

Una de las menores alertó a los efectivos que el consumo de alcohol inició el domingo 16, desde las 9:00 p.m. aproximadamente y se prolongó hasta la 1:00 de la madrugada del lunes 17. Otra de las jóvenes denunció que el instructor la habría obligado a beber y además habría sufrido tocamientos indebidos, sin su consentimiento. Además, otras menores habrían sido amenazas por el instructor para que no digan nada de lo ocurrido.

Como parte de la intervención, la PNP retuvo a los 40 menores en la comisaría y detuvo al instructor, quien ahora es investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos. Todos fueron trasladados a la comisaría de Santa Marta en un bus policial.

Padres sorprendidos y caso en investigación

Los padres llegaron durante la mañana del lunes 17 de agosto a la comisaría de Santa Marta para recoger a sus hijos. Varios pidieron permiso en sus trabajos porque la noticia los tomó por sorpresa. "Nos cayó de sorpresa, estamos preocupados, tuve que salir de mi trabajo", declararon a La República.

El caso ya está en manos de la Fiscalía para determinar responsabilidades. La auxiliar de la academia también está enterada del caso. Los 40 menores fueron designados a la sección de familia de la comisaría. Por último, el lugar en el que habrían ocurrido estas irregularidades y presuntos delitos fue lacrado para las investigaciones respectivas.