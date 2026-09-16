Diputada Catherin Palomino habría pedido a sus trabajadores pagar de su bolsillo cuadros y alimentos para su despacho

La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, habría solicitado a su personal que asumiera con su propio dinero la compra de cuadros y alimentos para su oficina en el Congreso. Así lo reveló el medio El Foco, que accedió a conversaciones de un grupo de WhatsApp integrado por cuatro trabajadores del despacho de la parlamentaria por Huancavelica. El personal coordinaba cómo cumplir con cada pedido de Palomino a través del chat grupal "Ayudas y gastos – despacho".

El Foco identificó a los integrantes del chat a través de sus números telefónicos. Se trata de Mishell Muguerza Mego, Yuly Ramos Sánchez, Catherine Quispe Vidalón y Enver Thomas Zelada Rabanal, todos parte del equipo de Palomino. En los mensajes, los trabajadores se refieren a la diputada como "Cathy".

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Entre los pedidos aparecen tres cuadros para la oficina de la parlamentaria, con las figuras de Túpac Amaru, José Carlos Mariátegui y de la propia Palomino. También se menciona la impresión de tarjetas de presentación por cuenta propia, ante la demora del Congreso en entregarlas. Los mensajes incluso detallan la compra de charqui y bebidas para actividades de la diputada en Huancavelica.

Palomino, consultada por El Foco, negó haber pedido dinero a su personal. Afirmó que desconocía la existencia de ese grupo de WhatsApp y que su único pedido fue una cotización para los cuadros, no un cobro directo a sus trabajadores.

Los detalles que complican la versión de la diputada

El caso se conoce apenas dos meses después de instalado el nuevo Congreso bicameral. Se trataría del primer episodio de presunto "mochasueldo" de esta nueva legislatura, un término usado en el Congreso peruano para describir la práctica de exigir a los trabajadores parte de su sueldo o gastos personales a cambio de mantener el puesto.

Los mensajes muestran que el pedido no fue una simple sugerencia. Mishell Muguerza, asistente del despacho, escribió el sábado 12 de septiembre que el tema de los tres cuadros debía resolverse esa misma semana y pidió que el aporte de cada trabajador fuera "proporcional a lo que percibimos mensualmente". Horas después, Yuly Ramos respondió que el equipo debía "solucionar todo lo que nos indica la diputada" antes del lunes siguiente.

La versión de Palomino contrasta con esos mensajes. La parlamentaria explicó que, antes de viajar a Huancavelica, anunció que colocaría los tres cuadros en su oficina y que solo pidió a Muguerza que buscara precios. Tras ser contactada por El Foco, la diputada dijo haber hablado con su trabajadora para pedirle explicaciones sobre el chat. También negó que la comida para sus actividades en la región haya sido pagada por su personal.