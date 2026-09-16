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Política

ERM 2026: 33 organizaciones políticas arriesgan multas de hasta 100 UIT por no rendir cuentas de campaña

El plazo para presentar el primer informe financiero vence este viernes 18 de setiembre. Hasta la tarde de este miércoles, más del 40% de los candidatos a gobernaciones, vicegobernaciones y alcaldías tampoco había cumplido con esta obligación, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Partidos tienen hasta el 10 de septiembre para presentar sus cuentas de campaña.
Partidos tienen hasta el 10 de septiembre para presentar sus cuentas de campaña.Foto: ONPE
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Treinta y tres organizaciones políticas todavía no entregan a la ONPE la rendición de cuentas de campaña que exige la ley para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Se trata del 44% de las 75 agrupaciones obligadas a reportar sus aportes, ingresos y gastos.

Si no lo hacen antes del viernes 18 de septiembre, el organismo electoral podría sancionarlas con multas que van de 31 a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y con la pérdida del financiamiento público directo. La propia ONPE calificó el incumplimiento como "una infracción muy grave".

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El problema no es solo de los partidos. También afecta a miles de personas que buscan un cargo público. De los 10 623 ciudadanos que postulan a una Gobernación, Vicegobernación o Alcaldía, solo 6028 —el 56.74%— ya presentaron su información financiera hasta las 3:30 p. m. de este martes. Eso deja a más de 4500 candidatos sin cumplir todavía. Las regiones con más reportes entregados son Áncash, con 498; Lima Provincias, con 439; y Ayacucho, con 369.

La rendición de cuentas incluye el registro de todos los aportes e ingresos que recibió cada campaña, además de los gastos que hizo entre el 7 de enero y el 5 de setiembre de este año.

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Esta información se sube al portal de financiamiento CLARIDAD, la plataforma que la ONPE usa para transparentar el dinero que mueve la política. El plazo original ya se amplió una semana para facilitar esta primera entrega, la primera de dos que pide la ley.

La norma no hace excepciones. Los candidatos deben entregar sus dos informes financieros aunque hayan renunciado a su postulación, hayan sido excluidos del proceso o no logren los votos suficientes para llegar al cargo.

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Quien no cumpla con el plazo enfrenta una multa individual de entre 1 y 5 UIT. Para los partidos, movimientos regionales y alianzas electorales, la sanción es mayor: además de la multa de hasta 100 UIT, arriesgan quedarse sin el dinero que el Estado les da como financiamiento público directo.

La ONPE aseguró que, durante los últimos meses, brindó orientación y asistencia técnica a candidatos y organizaciones políticas para que conocieran el procedimiento de entrega en CLARIDAD.

El organismo insistió en que la transparencia de la gestión económica va más allá de una obligación legal: "es una forma de rendir cuentas y así generar confianza entre la ciudadanía", señaló en su comunicado.

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