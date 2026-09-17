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Sociedad

Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 4,0 remeció Sepahua esta mañana, según IGP

El sismo de hoy registró a 39 kilómetros al suroeste de Sepahua y se produjo a una profundidad de 27 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Ucayali. Foto: Composición LR
Temblor en Ucayali. Foto: Composición LR
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Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 05:32 horas a 39 kilómetros al suroeste de Sepahua, en Ucayali. El temblor de hoy, 17 de septiembre, tuvo una profundidad de 27 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor en Ucayali. Foto: IGP

Temblor en Ucayali. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este jueves 17 de septiembre se localizó a 39 kilómetros al suroeste de Sepahua, en Atalaya, en el departamento de Ucayali.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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