Denuncian a escultor Luis ‘Mamanka’ Sifuentes por abusar de menor que terminó embarazada a los 14 años

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El escultor Luis Sifuentes, conocido como ‘Mamanka’, fue denunciado por una joven colombiana, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente cuando tenía 14 años y de haberla dejado embarazada a los 14, cuando él tenía 56 años. Según su testimonio, los hechos ocurrieron luego de que Sifuentes gestionara su traslado desde Medellín hasta Lima, en un contexto de vulnerabilidad.

Según reveló el dominical ‘Cuarto Poder’, en ese entonces la joven se encontraba sola, sin sus padres, documentos ni recursos económicos, y vivía en situación de calle en Medellín. Fue en ese contexto, de acuerdo con su testimonio, cuando habría conocido a Sifuentes, antes de los hechos que actualmente denuncia y que, según su versión, ocurrieron cuando era menor de edad.

TE RECOMENDAMOS AGENTE DE SEGURIDAD ESTARÍA INVOLUCRADO EN MASACRE Y ENCUESTA REVELA EMPATE TÉCNICO | ARDE TROYA

Denuncian a escultor Luis 'Mamanka' Sifuentes por abuso sexual

De acuerdo con su testimonio, fueron otras jóvenes quienes la llevaron ante el escultor y, tras consumir una pastilla y alcohol, fue trasladada a una habitación donde perdió parcialmente el conocimiento y despertó luego desnuda junto al artista. En un audio que entregó al medio, Sifuentes reconocería años después que pagó para mantener relaciones sexuales con ella.

Siguiendo con su declaración, días después el artista habría vuelto a solicitar su presencia y posteriormente habría financiado su traslado por vía terrestre desde Colombia hasta Lima. En la capital, afirmó que terminó viviendo y trabajando en el taller de Sifuentes junto con otras mujeres, realizando labores de limpieza, cuidado de perros y trabajos relacionados con las esculturas.

Menor quedó embarazada a los 14 años y dio a luz a los 15

Además de los trabajos que habría realizado para Sifuentes, la mujer aseguró que durante su permanencia en el lugar fue sometida sexualmente contra su voluntad y sufrió episodios de violencia física. La agresión habría ocasionado que termine embarazada y diera a luz en una clínica de Jesús María el 9 de diciembre de 2020, cuando tenía 15 años. Sifuentes fue registrado como padre de la niña ante el Reniec.

Confrontado por los hechos, el escultor negó las acusaciones sin ofrecer mayores detalles. Sin embargo, la preocupación de la denunciante persiste pues, aunque consiguió abandonar el entorno de Sifuentes, aseguró que no pudo llevarse consigo a su hija, quien actualmente tiene seis años y permanecería con el artista.

El reportaje de Cuarto Poder sostiene que actualmente Sifuentes es investigado por delitos relacionados con agresiones contra mujeres y afectación psicológica. Pese a ello, la situación de la custodia de la menor permanece pendiente de resolución judicial y una jueza propuso como alternativa que la joven retornara a vivir con el denunciado por el supuesto bien de la hija de ambos.