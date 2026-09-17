Temblor hoy en Perú, jueves 17 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

¿Dónde fue el último sismo hoy en Perú? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa este jueves 17 de septiembre de 2026 sobre los temblores registrados en el país. Sigue aquí el reporte actualizado con la magnitud, epicentro, profundidad y hora de cada movimiento sísmico, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.