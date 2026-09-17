Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

El ministro del Interior deberá responder ante la Cámara de Diputados un pliego de 27 preguntas, agrupadas en cuatro bloques.

El primero se concentra en las medidas adoptadas frente a la extorsión, el sicariato y los homicidios, además de la ejecución del presupuesto destinado a seguridad ciudadana, la participación de las juntas vecinales y los resultados obtenidos contra el crimen organizado.

Las preguntas también abordan la permanencia de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional, aunque este bloque fue elaborado antes de su renuncia al cargo.