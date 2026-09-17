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Política

Ministro del Interior EN VIVO: César Astudillo responde ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana

El cuestionario consta de 27 preguntas y aborda la inseguridad ciudadana, incluyendo temas como extorsión, sicariato y homicidios.

Ministro del Interior, César Astudillo, responderá ante el Congreso por el incremento de la inseguridad. Foto: Congreso.
Ministro del Interior, César Astudillo, responderá ante el Congreso por el incremento de la inseguridad. Foto: Congreso.
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El ministro del Interior, César Astudillo, se presenta este jueves 17 de septiembre ante la Cámara de Diputados para responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas sobre su gestión frente a la inseguridad ciudadana. El cuestionario aborda las medidas adoptadas contra la extorsión, el sicariato y los homicidios, además de cuestionamientos sobre decisiones dentro del Ministerio del Interior y la conducción de la Policía Nacional.

Cesar Astudillo EN VIVO

11:07
17/9/2026

Interpelación a ministro del Interior, César Astudillo, se desarrollará en sesión secreta

La interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, se desarrollará en sesión secreta, por acuerdo de la Cámara de Diputados.

11:02
17/9/2026

Interpelación a Astudillo tendrá dos horas y cada bancada contará con un tiempo asignado

La interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, tendrá una duración máxima de dos horas, sin tiempo adicional. Los grupos parlamentarios podrán cederse entre sí los minutos que les fueron asignados para formular sus intervenciones ante el Pleno.

Fuerza Popular contará con 38 minutos; Juntos por el Perú, con 30; Buen Gobierno, con 17; Renovación Popular, con 14; Obras, con 13; y Ahora Nación, con 9 minutos.

10:54
17/9/2026

Astudillo deberá responder 27 preguntas sobre inseguridad y PNP

El ministro del Interior deberá responder ante la Cámara de Diputados un pliego de 27 preguntas, agrupadas en cuatro bloques.

El primero se concentra en las medidas adoptadas frente a la extorsión, el sicariato y los homicidios, además de la ejecución del presupuesto destinado a seguridad ciudadana, la participación de las juntas vecinales y los resultados obtenidos contra el crimen organizado.

Las preguntas también abordan la permanencia de Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional, aunque este bloque fue elaborado antes de su renuncia al cargo.

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