Cae en Pueblo Libre Catherine Méndez, presunta pareja de Jhonsson Cruz, líder de ‘Los Pulpos’

La investigación incluye chats que mencionan a la detenida y un pago de S/1 millón por el secuestro de un empresario.

La investigación incluye chats que mencionan a la detenida y un pago de S/1 millón por el secuestro de un empresario. Foto: composición LR/Difusión

Catherine Yanet Méndez Araujo (33), señalada como presunta pareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de la organización criminal transnacional ‘Los Pulpos’, fue capturada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Pueblo Libre. La sospechosa era buscada por la justicia tras ser vinculada a investigaciones por los delitos de organización criminal, extorsión y otros hechos conexos.

La intervención se realizó en las inmediaciones del condominio Atlantis 1965, en Lima, como resultado de las acciones de inteligencia y seguimiento desplegadas por agentes de unidades especializadas. Durante el operativo, los efectivos procedieron con su intervención e incautaron un teléfono celular que será analizado en el proceso.

Video destacado ¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

La medida responde a una orden de detención preliminar por 15 días, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, bajo el expediente N.° 6326-2026-83. Tras la acción policial, la investigada y las evidencias quedaron a disposición de las autoridades para el desarrollo de las diligencias de ley.

Chats investigados por la Fiscalía mencionan a Méndez Araujo y pago de S/1 millón por secuestro de empresario en Trujillo

La investigación fiscal ha incorporado chats atribuidos a Jhonsson Smit Cruz y Juan Llenque Azabache, alias 'Negro Juan' —presunto recaudador de extorsiones y secuestros—, en los que figura el nombre de la detenida Méndez Araujo.

Estas conversaciones están vinculadas al secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, liberado en Trujillo. En los mensajes se alude al destino de S/1 millón para una persona identificada como 'Catherin', así como un monto adicional de S/430.000 para una hija.

Aunque el hallazgo de estos montos y la mención de la investigada forman parte del expediente del Ministerio Público, las autoridades precisaron que la sola presencia de su nombre no confirma el pago efectivo de dicho dinero. Las diligencias continúan para determinar las responsabilidades penales del caso.