El hecho habría ocurrido dentro de un bus escolar y pese a la presencia de docentes. | Composición LR

El hecho habría ocurrido dentro de un bus escolar y pese a la presencia de docentes. | Composición LR

Una denuncia por una presunta agresión sexual por parte de ocho alumnos contra un estudiante de 16 años activó una investigación policial en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja. De acuerdo con la información, el hecho habría ocurrido en el interior de un bus escolar que trasladaba a los alumnos de regreso de un campeonato interliceos.

La ministra de la Mujer, María Seminario, cuestionó que el hecho haya ocurrido pese a que el grupo de alumnos estaba bajo el cuidado de docentes de la institución. “Cada nivel del colegio tendrá que asumir su responsabilidad porque, efectivamente, los niños iban en el bus acompañados de profesores”, sostuvo Seminario en RPP.

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Agentes policiales acudieron al centro educativo durante el horario escolar y trasladaron a los acusados hasta la comisaría de San Borja. Los menores señalados en la investigación permanecen en la dependencia policial acompañados por sus padres, mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del caso.

MIMP brinda asistencia a adolescente

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, señaló que viene brindando asistencia legal y apoyo psicológico al adolescente de 16 años y a sus familiares.

Asimismo, un equipo multidisciplinario del programa acompañará las diligencias que disponga la Fiscalía, con el propósito de aportar al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de las responsabilidades correspondientes. El MIMP expresó su rechazo frente a cualquier manifestación de violencia y pidió a las autoridades competentes actuar de manera rápida y diligente.

Por su parte, el colegio Liceo Naval Almirante Guise se pronunció el 16 de septiembre, a través de un comunicado dirigido a los padres de familia, sobre el incidente ocurrido entre estudiantes.

La institución calificó el caso como un grave episodio de presunta agresión física, ocurrido durante el traslado de los alumnos tras una actividad deportiva programada. Según el colegio, se adoptaron acciones inmediatas y actualmente se mantienen coordinaciones con las autoridades correspondientes. Además, aseguró que está brindando las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de lo ocurrido.

El centro educativo sostuvo que la violencia, el bullying y cualquier tipo de maltrato son incompatibles con su comunidad escolar. En esa línea, indicó que, si se determinan responsabilidades, se impondrán las sanciones disciplinarias que correspondan, conforme a la normativa vigente y al reglamento interno.

Finalmente, el colegio informó que está implementando medidas y modificaciones orientadas a reforzar la disciplina, la convivencia y la seguridad de los estudiantes. Estas acciones buscan prevenir y responder de manera oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo su integridad y bienestar.