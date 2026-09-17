Precio del dólar hoy en Perú, jueves 17 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

El precio del dólar hoy, jueves 17 de septiembre de 2026, se sitúa en S/3,360 para la compra y S/3,380 para la venta en el mercado paralelo peruano. Revisa cómo se cotiza la moneda estadounidense en bancos y casas de cambio, además de los valores informados por entidades oficiales.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 17 de septiembre

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank