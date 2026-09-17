➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 17 de septiembre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 17 de septiembre? Revisa el horóscopo de HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del jueves 17 de septiembre?
- Aries: Tienes que ver las cosas de una manera positiva, o de lo contrario el mal humor te llevaría a tener poca paciencia ante algunos procesos. En el amor, los celos ni la inseguridad deben poseerte.
- Tauro: Es posible que afrontes dificultades en lo laboral y es clave mantener la tranquilidad. Tu mente podría dictarte cosas negativas que no ocurrirán. Todo estará bajo tu control y hoy lo comprobarás.
- Géminis: Has despertado envidias en alguien que antes parecía ser una amistad. El éxito que vienes alcanzando no es bien recibido por algunas personas de tu entorno. Sé consciente y aléjate.
- Cáncer: Tienes que encontrar la manera de dirigir tus pensamientos a otras cosas y no centrarte en esa persona que sientes hace de todo por lastimarte. No es bueno que sientas tanta turbulencia.
- Leo: Estarás cerca de alguien que sabe disimular tanto sus sentimientos como sus verdaderas intenciones. Deja que tu intuición te advierta de su presencia y trata de alejarte. Evitarás que te vampirice.
- Virgo: Recibirás la protección y el apoyo de una persona influyente. Se acercan tiempos de mejoras y de crecimiento. En el amor, no fuerces situaciones y deja que esa persona sola se acerque.
- Libra: Tienes una manera muy ética de actuar y los demás seguirán tus pasos. Tendrás bajo tu dominio un equipo laboral que resaltará por sus excelentes resultados. En el amor, momentos de pasión.
- Escorpio: No puedes dejar que te domine el instinto. Es tiempo de reflexionar y dejar que la razón y tu inteligencia te conduzcan por lo correcto. O de lo contrario, tomarías decisiones equivocadas.
- Sagitario: Estás llegando a un límite que ya no puedes soportar. Es momento de entrar en acción y el apoyo que necesitas por parte de tu entorno llegará. De ahora en adelante, todo cambiará y a tu favor.
- Capricornio: No tendrás ningún tipo de reparo y le darás la mano a esa persona que, en un tiempo pasado, no se portó bien contigo. No esperarás gratitud de por medio; tu intención es genuina.
- Acuario: Te sientes comprometido a ayudar a una persona que hace un tiempo atrás estuvo presente en situaciones difíciles. Es el momento de hacer algo por quien estuvo contigo. Recuérdalo.
- Piscis: Tendrás éxito en negocios y en toda actividad comercial. Llega a tus manos un dinero que te permitirá hacer reparaciones y arreglos en el hogar. En el amor, esa persona es afín a ti, conócela más.