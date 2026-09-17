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Temblor hoy en Perú: último sismo del 17 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Temblor en Perú hoy, jueves 17 de septiembre: revisa el último reporte del IGP con la magnitud, epicentro, profundidad y hora de los sismos registrados en el país.

Temblor hoy en Perú, 17 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor hoy en Perú, 17 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGPFoto: Andina/Composición LR
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Conoce dónde fue el último temblor en Perú hoy, jueves 17 de septiembre, y revisa los reportes actualizados del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados en el país. Consulta en esta cobertura la magnitud, hora, profundidad y epicentro de cada movimiento sísmico informado durante la jornada.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, jueves 17 de septiembre de 2026

07:09
17/9/2026

¿Cuál fue el último sismo en Perú registrado por el IGP?

El último sismo en Perú se registró esta madrugada a la 5.32 a. m. en Ucayali, según el Instituto Geofísico del Perú.

Magnitud: 4.0

Profundidad: 27 km

Latitud: -11.37

Longitud: -73.32

Intensidad: II-III Sepahua

Referencia: 39 km al SO de Sepahua, Atalaya - Ucayali

07:07
17/9/2026

¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?

En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación. Más información aquí.

07:07
17/9/2026

Bienvenidos

Buenos días, lectores de La República, bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de las últimas noticias sobre sismos en el Perú.

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