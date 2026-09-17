Temblor hoy en Perú: último sismo del 17 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP
Temblor en Perú hoy, jueves 17 de septiembre: revisa el último reporte del IGP con la magnitud, epicentro, profundidad y hora de los sismos registrados en el país.
Conoce dónde fue el último temblor en Perú hoy, jueves 17 de septiembre, y revisa los reportes actualizados del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados en el país. Consulta en esta cobertura la magnitud, hora, profundidad y epicentro de cada movimiento sísmico informado durante la jornada.
Temblor en Perú EN VIVO HOY, jueves 17 de septiembre de 2026
¿Cuál fue el último sismo en Perú registrado por el IGP?
El último sismo en Perú se registró esta madrugada a la 5.32 a. m. en Ucayali, según el Instituto Geofísico del Perú.
Magnitud: 4.0
Profundidad: 27 km
Latitud: -11.37
Longitud: -73.32
Intensidad: II-III Sepahua
Referencia: 39 km al SO de Sepahua, Atalaya - Ucayali
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación. Más información aquí.
Bienvenidos
Buenos días, lectores de La República, bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de las últimas noticias sobre sismos en el Perú.