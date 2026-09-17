Juntos por el Perú no descarta censurar a ministro César Astudillo luego de que fuera interpelado

En Juntos por el Perú, la censura al ministro César Astudillo será discutida en las próximas horas. Luego de que el titular del Ministerio del Interior diera sus respuestas al pliego interpelatorio ante la Cámara de Diputados, la diputada Catherin Palomino, de la bancada de JP, aseguró que, a título personal, continuará con el proceso para que Astudillo no continúe en el cargo.

“Creo que debió dar la cara y la sesión no debió ser secreta. Entiendo que la señora presidenta nos prometió a todos fuerza del orden, mano dura y todo desde los primeros días. ¿Qué estamos pensando? Tiene a su disposición el poder para hacer algo. Yo creo que no hay voluntad. Ha desestabilizado gobierno tras gobierno para ser presidenta, y ahora que lo es, no tiene plan estratégico. No confiamos en el ministro, la gente no es tonta. Estamos en conversaciones (para ver la censura), todavía no hay algo firme. Pero yo, individualmente, te puedo decir que estoy a favor de la censura. La presidenta tiene cuadros y debería ir por alguno que esté a la altura”, señaló a este medio la diputada.

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El partido de Roberto Sánchez prepara próximas reuniones para definir el movimiento a tomar con respecto a Astudillo. Voces fuera de la Cámara de Diputados también tendrán un papel en esta decisión. Jaime Quito, senador del partido opositor, señaló que, si bien la responsabilidad es totalmente de los diputados, considera que debe procederse con la censura al ministro fujimorista.

“El reglamento indica que después de la interpelación sigue la censura. Es mejor que venga a su curul a ejercer su responsabilidad. (…) El ministro del Interior ha mostrado una incapacidad para poder solucionar un problema de la población: la inseguridad ciudadana. ¿Creo que debe ser censurado? Personalmente te digo que sí, es una responsabilidad de los diputados. Pero tengo toda la claridad que este señor no debe ser ministro del Interior”, apuntó.

Una sesión secreta

Apenas tras detallarse la primera pregunta del pliego interpelatorio, el ministro César Astudillo solicitó declarar como secreta la sesión de interpelación que se desarrollaría con él como protagonista. El pedido fue recibido y aceptado por el presidente de la Cámara Baja, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno). Con esta decisión, la prensa no pudo acceder a las respuestas del titular del Interior.

De acuerdo con la explicación dada posteriormente por las autoridades, la decisión de llevar en secreto la interpelación respondía a la exposición de datos secretos sobre el manejo de la seguridad interna. Pese a esta declaración, fuentes dentro del hemiciclo afirmaron a este diario que la exposición del ministro no entró en detalles que, de hacerse públicos, podrían perjudicar la lucha contra la delincuencia.

Tal afirmación parece ser compartida por congresistas como Indira Huilca, representante de Ahora Nación. Al abrirse el debate y hacerse pública la sesión, Huilca consideró que el carácter secreto de la sesión no estaba justificado.

“Señor ministro Astudillo, tras escuchar las respuestas que usted ha hecho y que, muchos pensamos aquí, no merecían carácter secreto porque se han dicho puras generalidades; se confirma que no existe ni rumbo claro ni plan concreto frente a la criminalidad. Está demostrada su incapacidad para tomar hasta las decisiones más obvias, como fue la decisión de mandar a su casa al general Arriola, a quien casi le han agradecido por ser responsable de una política que no ha tenido resultados”, señaló en el debate.

Lluvia de críticas a Astudillo

Las críticas a Astudillo provinieron de distintos sectores del Parlamento. Rossana Alayza, vocera del Partido del Buen Gobierno en la Cámara Baja, afirmó que el discurso de Astudillo careció de planes para atacar los problemas estructurales dentro de la institución policial.

“Sigo sin escuchar nada sobre la reforma policial. Hablar de reforma policial no es decir que todos nuestros policías no sirven. La reforma no es un castigo. La infiltración del crimen organizado no es problema de ahora. Hoy es el momento de acabar con la criminalidad. No basta y no es suficiente con ‘expulsar a los malos elementos’, ahí no puede quedar la cosa”.

Heber López Letona, de la bancada de Obras, también fue claro al afirmar que Astudillo todavía no muestra una estrategia clara para combatir el avance criminal.

“Hoy subsisten dudas legítimas sobre la conducción de la PNP y algunas decisiones adoptadas dentro del sector. Comerciantes, familias y personas que viven con miedo necesitan acciones concretas: capturas, desarticulación de bandas criminales y calles más seguras. La seguridad ciudadana es primera responsabilidad del Estado”.

En Juntos por el Perú, siguiendo la línea de control político, Jesús Pérez Alccahuamán tuvo declaraciones —con un lenguaje poco depurado— y aseguró, tras leer las cifras de avance de la criminalidad a lo largo del país, que “esas cifras no son hue******”. Ante esto, Astudillo se retiró momentáneamente para luego volver y afirmar que era inadmisible que un diputado insultara de esa manera.