Cienciano vs Montevideo City Torque se ven las caras por primera vez en una fase eliminatoria de Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Cienciano/Montevideo City Torque

Cienciano vs Montevideo City Torque se ven las caras por primera vez en una fase eliminatoria de Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Cienciano/Montevideo City Torque

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el Centenario de Montevideo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso empezará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que ofrece La República.

El equipo comandado por Horacio Melgarejo parte con ventaja en la serie gracias al 2-0 de la ida; sin embargo, para la revancha no podrán contar con el lesionado Alejandro Hohberg. El vencedor de esta llave se enfrentará en semifinales a Atlético Mineiro o Santos.

¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque?

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque, por la vuelta de 4tos de final de Copa Sudamericana , será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus. En caso no puedas acceder a estos servicios, podrás seguir la cobertura online gratis de La República.

A qué hora juega Montevideo City Torque vs Cienciano

El duelo entre Cienciano y Montevideo City Torque se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 21/08)

Estadio donde juega Cienciano vs Montevideo City Torque

Cienciano y Montevideo City Torque jugarán la revancha en el mítico Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay). Este recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 60.000 espectadores.

Alineaciones Cienciano vs Montevideo City Torque: posibles formaciones

El entrenador Horacio Melgarejo se encuentra en la obligación de hacer cambios en la volante para el duelo por la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Sebastián Cavero, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Juan Romagnoli; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Ítalo Espinoza; Sebastián Cavero, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Juan Romagnoli; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés. City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Aguero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Piccihilo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregon; Ederson Rodríguez .

Pronóstico de Cienciano vs Montevideo City Torque

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Montevideo City Torque.