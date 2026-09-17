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Deportes

Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Copa Sudamericana, LaLiga de España y Copa Libertadores.

Programación de los partidos de hoy, jueves 17 de setiembre. Foto: composición LR/AFP/Liga 1
Programación de los partidos de hoy, jueves 17 de setiembre. Foto: composición LR/AFP/Liga 1
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 17 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Copa Sudamericana y Copa Libertadores). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Cienciano del Cusco tendrá que enfrentar a Montevideo City Torque para definir al último clasificado a semifinales de la Copa Sudamericana. Por otra parte, Flamengo, vigente campeón de la Libertadores, quiere asegurar su presencia entre los cuatro mejores de la competición.

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Partidos de HOY en LaLiga de España

  • Real Betis vs Getafe
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Málaga vs Villarreal
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Disney+

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

  • Montevideo City Torque vs Cienciano
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Flamengo vs Independiente del Valle
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
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Partidos de HOY en la EFL Cup

  • Manchester City vs Norwich City
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de HOY en el Mundial Femenino sub-20

  • Inglaterra vs Nigeria
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Francia vs Canadá
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Polonia vs Colombia
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports
  • Corea del Norte vs Japón
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: DSports

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