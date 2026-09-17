Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Copa Sudamericana, LaLiga de España y Copa Libertadores.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 17 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Copa Sudamericana y Copa Libertadores). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Cienciano del Cusco tendrá que enfrentar a Montevideo City Torque para definir al último clasificado a semifinales de la Copa Sudamericana. Por otra parte, Flamengo, vigente campeón de la Libertadores, quiere asegurar su presencia entre los cuatro mejores de la competición.
Partidos de HOY en LaLiga de España
- Real Betis vs Getafe
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DSports
- Málaga vs Villarreal
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney+
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Montevideo City Torque vs Cienciano
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Flamengo vs Independiente del Valle
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
Partidos de HOY en la EFL Cup
- Manchester City vs Norwich City
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de HOY en el Mundial Femenino sub-20
- Inglaterra vs Nigeria
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Francia vs Canadá
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Polonia vs Colombia
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports
- Corea del Norte vs Japón
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: DSports