Partidos de hoy, jueves 17 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 17 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (LaLiga de España, Copa Sudamericana y Copa Libertadores). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Cienciano del Cusco tendrá que enfrentar a Montevideo City Torque para definir al último clasificado a semifinales de la Copa Sudamericana. Por otra parte, Flamengo, vigente campeón de la Libertadores, quiere asegurar su presencia entre los cuatro mejores de la competición.

Partidos de HOY en LaLiga de España

Real Betis vs Getafe

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DSports

Málaga vs Villarreal

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney+

Partidos de la Copa Sudamericana HOY

Montevideo City Torque vs Cienciano

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Flamengo vs Independiente del Valle

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney+

Partidos de HOY en la EFL Cup

Manchester City vs Norwich City

Hora: 1.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de HOY en el Mundial Femenino sub-20