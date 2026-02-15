Un total de 411 piscinas de 43 distritos de Lima fueron declaradas "no saludables" por la Digesa. | Difusión

Un total de 411 piscinas de 43 distritos de Lima fueron declaradas "no saludables" por la Digesa. | Difusión

Un total de 411 piscinas ubicadas en 43 distritos de Lima fueron declaradas como “no saludables” por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), según el portal Verano Saludable. De acuerdo con los reportes oficiales, estos espacios recreativos no cumplen con las condiciones sanitarias exigidas. Los criterios de evaluación están divididos en cuatro aspectos: calidad microbiológica del agua, nivel de limpieza, ordenamiento documentario y condiciones de equipamiento e instalaciones. El distrito de Lurigancho concentra la mayor cantidad de piscinas en condición no apta, con un total de 48 establecimientos observados. Les siguen Puente Piedra con 31 y Cieneguilla con 28.

Esta situación representa un riesgo para la salud de los bañistas, especialmente de niños y adultos mayores, considerados población vulnerable ante posibles infecciones o enfermedades. Entre las principales observaciones detectadas figuran: “estanque sucio y/o presencia de sólidos flotantes dispersos y/o abundantes”; “servicios higiénicos y duchas sucios, malogrados o ausentes”; “sistema de recirculación instalado y malogrado (en estado inoperativo) o inexistente”; y “no cuenta con aprobación sanitaria vigente”.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Una piscina "no saludable" representa un riesgo a la salud pública

Una piscina declarada como “no saludable” representa un riesgo real para la salud pública, advirtió el doctor Javier Llamoza a La República, exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, al explicar las consecuencias de incumplir los parámetros establecidos en el reglamento sanitario vigente desde 2003.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Al reglamento que hace referencia el doctor Llamoza es el Decreto Supremo N.° 007-2003-SA, promulgado por el Ministerio de Salud (MINSA) y vigente desde el 3 de abril de 2003. Este regula los aspectos técnicos y administrativos para el diseño, operación, control y vigilancia sanitaria de las piscinas. La norma aplica tanto para piletas públicas como privadas.

El especialista detalló que la normativa no solo regula aspectos estructurales —como los ángulos de construcción o el sistema de desagüe—, sino también condiciones esenciales como la adecuada recirculación del agua, los niveles correctos de cloro y el control microbiológico. “Una piscina debe tener el agua en constante circulación y contar con una cloración adecuada. Además, no debe presentar microorganismos como pseudomonas, coliformes fecales, estafilococos o salmonela por cada 100 mililitros de muestra”, explicó.

Cuando una piscina es declarada no saludable, significa que no cumple con estos parámetros. Esto puede deberse a una cloración insuficiente, fallas en el sistema de filtración o acumulación de materia fecal, lo que favorece la proliferación de bacterias. “Si el agua no circula y no se renueva correctamente, los contaminantes se acumulan y el lugar se convierte en un foco de infección”, señaló.

Enfermedades que aparecen asociadas a piscinas contaminadas

Las afecciones más comunes asociadas a piscinas contaminadas son las infecciones gastrointestinales. El doctor Llamoza indicó que los niños son particularmente vulnerables porque suelen tragar agua mientras juegan. La presencia de bacterias como coliformes fecales o salmonela puede provocar diarreas, fiebre y cuadros de deshidratación que, si no se tratan oportunamente, pueden agravarse.

“La diarrea no necesariamente aparece de inmediato. Puede manifestarse horas después o al día siguiente, cuando los microorganismos ya se han reproducido en el organismo”, explicó. En casos severos, la deshidratación puede poner en riesgo la vida del menor. Además de los problemas estomacales, el especialista advirtió sobre infecciones oculares como la conjuntivitis, producto del contacto del agua contaminada con los ojos. También son frecuentes las dermatitis, erupciones e irritaciones cutáneas, especialmente en menores de edad.

Los adultos mayores también forman parte del grupo más expuesto a complicaciones, sobre todo si padecen enfermedades preexistentes o tienen el sistema inmunológico debilitado. “Son poblaciones que no deberían exponerse a estos ambientes cuando no cumplen las condiciones sanitarias”, subrayó.

En cuanto a la fiscalización, el especialista explicó que las municipalidades distritales son responsables de verificar el cumplimiento de la normativa, realizando pruebas rápidas para medir el cloro y tomando muestras de agua que se envían a laboratorio para análisis microbiológico, cuyos resultados pueden tardar entre tres y cinco días.

Por su parte, la Digesa establece los parámetros técnicos y regula el reconocimiento de piscinas saludables, en coordinación con los municipios. Si se detectan incumplimientos graves, corresponde aplicar un cierre temporal hasta que se subsanen las observaciones. El doctor Llamoza hizo un llamado a la ciudadanía a acudir únicamente a piscinas que cuenten con certificación vigente y a las autoridades a mantener una vigilancia constante. “No basta con una sola inspección. El control debe ser periódico, porque una piscina puede dejar de ser saludable si no se mantiene adecuadamente”, concluyó.

Lista de piscinas declaradas "no saludables" por Digesa

Esta es la lista de algunas piscinas declaradas "no saludables" por Digesa. Puedes revisar la lista completa en la página Verano Saludable.

Centro Naval del Perú Club El Remanso (Lurigancho)

Complejo Deportivo Fernando León de Vivero (Cercado de Lima)

Esmar (Ancón)

Club Condominial Remanso de Santa Clara (Ate)

Edificio Modena (Barranco)

Colegio de La Salle (Breña)

Eden Garden (Carabayllo)

La Casona de los Cóndores (Chaclacayo)

Country Club de Villa (Chorrillos)

Piscis (Comas)

Recreo Los Mangos (San Juan de Lurigancho)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.