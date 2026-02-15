HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Más de 400 piscinas en Lima son declaradas “no saludables”, según Digesa: Lurigancho concentra 48 casos registrados

Especialistas advierten que pueden causar infecciones gastrointestinales y dermatitis, especialmente en poblaciones vulnerables. Se recomienda verificar la certificación sanitaria de estos espacios recreativos.

Un total de 411 piscinas de 43 distritos de Lima fueron declaradas "no saludables" por la Digesa.
Un total de 411 piscinas de 43 distritos de Lima fueron declaradas "no saludables" por la Digesa. | Difusión

Un total de 411 piscinas ubicadas en 43 distritos de Lima fueron declaradas como “no saludables” por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), según el portal Verano Saludable. De acuerdo con los reportes oficiales, estos espacios recreativos no cumplen con las condiciones sanitarias exigidas. Los criterios de evaluación están divididos en cuatro aspectos: calidad microbiológica del agua, nivel de limpieza, ordenamiento documentario y condiciones de equipamiento e instalaciones. El distrito de Lurigancho concentra la mayor cantidad de piscinas en condición no apta, con un total de 48 establecimientos observados. Les siguen Puente Piedra con 31 y Cieneguilla con 28.

Esta situación representa un riesgo para la salud de los bañistas, especialmente de niños y adultos mayores, considerados población vulnerable ante posibles infecciones o enfermedades. Entre las principales observaciones detectadas figuran: “estanque sucio y/o presencia de sólidos flotantes dispersos y/o abundantes”; “servicios higiénicos y duchas sucios, malogrados o ausentes”; “sistema de recirculación instalado y malogrado (en estado inoperativo) o inexistente”; y “no cuenta con aprobación sanitaria vigente”.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

lr.pe

Una piscina "no saludable" representa un riesgo a la salud pública

Una piscina declarada como “no saludable” representa un riesgo real para la salud pública, advirtió el doctor Javier Llamoza a La República, exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, al explicar las consecuencias de incumplir los parámetros establecidos en el reglamento sanitario vigente desde 2003.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Al reglamento que hace referencia el doctor Llamoza es el Decreto Supremo N.° 007-2003-SA, promulgado por el Ministerio de Salud (MINSA) y vigente desde el 3 de abril de 2003. Este regula los aspectos técnicos y administrativos para el diseño, operación, control y vigilancia sanitaria de las piscinas. La norma aplica tanto para piletas públicas como privadas.

El especialista detalló que la normativa no solo regula aspectos estructurales —como los ángulos de construcción o el sistema de desagüe—, sino también condiciones esenciales como la adecuada recirculación del agua, los niveles correctos de cloro y el control microbiológico. “Una piscina debe tener el agua en constante circulación y contar con una cloración adecuada. Además, no debe presentar microorganismos como pseudomonas, coliformes fecales, estafilococos o salmonela por cada 100 mililitros de muestra”, explicó.

PUEDES VER: Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

lr.pe

Cuando una piscina es declarada no saludable, significa que no cumple con estos parámetros. Esto puede deberse a una cloración insuficiente, fallas en el sistema de filtración o acumulación de materia fecal, lo que favorece la proliferación de bacterias. “Si el agua no circula y no se renueva correctamente, los contaminantes se acumulan y el lugar se convierte en un foco de infección”, señaló.

Enfermedades que aparecen asociadas a piscinas contaminadas

Las afecciones más comunes asociadas a piscinas contaminadas son las infecciones gastrointestinales. El doctor Llamoza indicó que los niños son particularmente vulnerables porque suelen tragar agua mientras juegan. La presencia de bacterias como coliformes fecales o salmonela puede provocar diarreas, fiebre y cuadros de deshidratación que, si no se tratan oportunamente, pueden agravarse.

“La diarrea no necesariamente aparece de inmediato. Puede manifestarse horas después o al día siguiente, cuando los microorganismos ya se han reproducido en el organismo”, explicó. En casos severos, la deshidratación puede poner en riesgo la vida del menor. Además de los problemas estomacales, el especialista advirtió sobre infecciones oculares como la conjuntivitis, producto del contacto del agua contaminada con los ojos. También son frecuentes las dermatitis, erupciones e irritaciones cutáneas, especialmente en menores de edad.

Los adultos mayores también forman parte del grupo más expuesto a complicaciones, sobre todo si padecen enfermedades preexistentes o tienen el sistema inmunológico debilitado. “Son poblaciones que no deberían exponerse a estos ambientes cuando no cumplen las condiciones sanitarias”, subrayó.

En cuanto a la fiscalización, el especialista explicó que las municipalidades distritales son responsables de verificar el cumplimiento de la normativa, realizando pruebas rápidas para medir el cloro y tomando muestras de agua que se envían a laboratorio para análisis microbiológico, cuyos resultados pueden tardar entre tres y cinco días.

Por su parte, la Digesa establece los parámetros técnicos y regula el reconocimiento de piscinas saludables, en coordinación con los municipios. Si se detectan incumplimientos graves, corresponde aplicar un cierre temporal hasta que se subsanen las observaciones. El doctor Llamoza hizo un llamado a la ciudadanía a acudir únicamente a piscinas que cuenten con certificación vigente y a las autoridades a mantener una vigilancia constante. “No basta con una sola inspección. El control debe ser periódico, porque una piscina puede dejar de ser saludable si no se mantiene adecuadamente”, concluyó.

Lista de piscinas declaradas "no saludables" por Digesa

Esta es la lista de algunas piscinas declaradas "no saludables" por Digesa. Puedes revisar la lista completa en la página Verano Saludable.

  • Centro Naval del Perú Club El Remanso (Lurigancho)
  • Complejo Deportivo Fernando León de Vivero (Cercado de Lima)
  • Esmar (Ancón)
  • Club Condominial Remanso de Santa Clara (Ate)
  • Edificio Modena (Barranco)
  • Colegio de La Salle (Breña)
  • Eden Garden (Carabayllo)
  • La Casona de los Cóndores (Chaclacayo)
  • Country Club de Villa (Chorrillos)
  • Piscis (Comas)
  • Recreo Los Mangos (San Juan de Lurigancho)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Lista de piscinas saludables en Lima este 2026: consulta la plataforma de Digesa y como identificarla

Lista de piscinas saludables en Lima este 2026: consulta la plataforma de Digesa y como identificarla

LEER MÁS
Serpar cierra piscinas en clubes zonales de Lima por mantenimiento: conoce cuáles son y la fecha de reapertura

Serpar cierra piscinas en clubes zonales de Lima por mantenimiento: conoce cuáles son y la fecha de reapertura

LEER MÁS
Surco no valora a una de sus principales leyendas: cierran la histórica piscina y formadora de campeones de Johnny Bello

Surco no valora a una de sus principales leyendas: cierran la histórica piscina y formadora de campeones de Johnny Bello

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

LEER MÁS
Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

LEER MÁS
Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Angie Arizaga llena de halagos a Jota Benz tras reflexionar sobre su pasado romance con Nicola Porcella: “Él era todo lo que buscaba”

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Sociedad

UNI inicia pruebas este 16 de febrero: link para revisar los resultados del examen de admisión 2026

En riesgo la entrega de más de 5.000 tablets para estudiantes en Moquegua: Contraloría alerta retrasos y desprotección de equipos

Alcalde de Pataz denuncia ser extorsionado por Los Pulpos: exigen S/50.000 para no atentar contra su vida

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

Caso Unidad Popular de Duberlí Rodríguez: TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025