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Grifos se quedan sin GLP por bloqueos en la Panamericana Sur: largas colas por combustible en Arequipa

Cisternas varadas en la carretera hacen que el desabastecimiento se agudice, con establecimientos reportando que ya se agotaron sus reservas. La interrupción del tránsito entre Ático y Ocoña también afecta la llegada de otros productos.

El bloqueo de la Panamericana Sur por huaicos afecta el suministro de GLP en Arequipa, con un 40% de las gasolineras sin reservas disponibles, según la Asociación de Grifos.
El bloqueo de la Panamericana Sur por huaicos afecta el suministro de GLP en Arequipa, con un 40% de las gasolineras sin reservas disponibles, según la Asociación de Grifos. | Radio Yaraví
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El bloqueo de la Panamericana Sur, provocado por los huaicos que afectan el tramo Ático-Ocoña, ya empieza a sentirse en Arequipa con el desabastecimiento de GLP vehicular en los grifos. Las cisternas que trasladan combustible permanecen varadas en la carretera y varios establecimientos reportan que sus reservas están por agotarse.

En Arequipa existen 58 estaciones de servicio que comercializan GLP y alrededor del 40% ya no tendrían reservas, según informó Magno Salas, presidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios de Arequipa. El dirigente explicó que los grifos suelen contar con combustible para tres o cuatro días.

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La situación se refleja en las calles. En el grifo ubicado en el cruce de las avenidas Simón Bolívar y Amazonas, en Mariano Melgar, se formaron largas colas de vehículos. Trabajadores del establecimiento señalaron que sus reservas podrían agotarse durante el día.

Otro punto con alta demanda fue el grifo Primax de la avenida Progreso, en Miraflores, donde conductores esperaron más de una hora para conseguir GLP. Algunos taxistas indicaron que tuvieron que recorrer varios establecimientos antes de encontrar combustible disponible.

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Taxistas advierten por alza del combustible

El problema también impacta directamente a los conductores que utilizan GLP para trabajar. Taxistas señalaron que el precio habría subido en algunos establecimientos: de alrededor de S/6,80 o S/6,85 a cerca de S/7,95 por galón.

Además, entre 20 y 30 cisternas que ingresan diariamente a Arequipa permanecen detenidas debido a la interrupción de la vía. Si el bloqueo continúa, los grifos podrían reducir aún más sus reservas y el precio del combustible podría seguir presionándose al alza.

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La razón: bloqueo de la Panamericana Sur

El desabastecimiento está relacionado con la interrupción de la carretera en distintos puntos entre Ático y Ocoña. Según Sutran, el tránsito permanece interrumpido entre los kilómetros 728 y 752, en Ático, y restringido entre los kilómetros 753 y 773, en Ocoña, debido a la presencia de huaicos y material sobre la vía.

Mientras Provías Nacional mantiene maquinaria pesada para despejar los sectores afectados, cientos de vehículos continúan varados. La demora en restablecer el tránsito impide el ingreso normal de combustible y otros productos hacia Arequipa.

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