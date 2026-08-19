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Sociedad

Mujer es acusada de intentar envenenar a sus dos hijos y transmitir el hecho en vivo por TikTok en Arequipa

Los vecinos alertaron a la Policía tras ver la transmisión el 16 de agosto en Cerro Colorado, en la que la mujer, aparentemente ebria, lloraba mientras mostraba su intención de dar el preparado a sus hijos.

La mujer acusada permanece detenida en la comisaría de la jurisdicción.
La mujer acusada permanece detenida en la comisaría de la jurisdicción. | Composición LR
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Una mujer fue detenida en Arequipa luego de ser acusada de intentar envenenar a sus dos hijos menores de edad, de 10 años y 1 año, en el distrito de Cerro Colorado. La Policía intervino a la madre después de que vecinos alertaran sobre una transmisión en vivo por TikTok en la que presuntamente preparaba una mezcla de alimentos con una sustancia que sería veneno.

El hecho ocurrió la tarde del domingo 16 de agosto en la Asociación APIPA, sector 15. Según los vecinos, durante la transmisión la mujer, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol, aparecía llorando frente a su celular mientras preparaba la mezcla. En el live habría manifestado su intención de entregar el preparado a sus dos hijos.

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La situación generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes comunicaron inmediatamente lo ocurrido a la Policía Nacional. La alerta permitió que los agentes se dirigieran hasta la vivienda señalada.

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Vecina puso a salvo a los menores

Cuando los efectivos llegaron al inmueble, encontraron a la mujer, pero sus hijos ya no estaban allí. Una vecina había acudido previamente al lugar y, al advertir la situación, decidió llevarse a los menores para ponerlos a salvo.

La vecina relató a los agentes que encontró a la madre presuntamente ebria y llorando frente al celular. Sobre una mesa también habría observado un sobre de un producto identificado como Chica Verano, señalado como veneno o insecticida.

Posteriormente, efectivos de la Policía procedieron a intervenir a la mujer. Durante las diligencias realizadas en el inmueble, agentes de la Sección de Homicidios de la Divincri hallaron una taza de color verde que contenía un líquido espeso y blanquecino. También encontraron tres latas de cerveza de la marca Cuzqueña.

Estos elementos fueron incautados y quedaron bajo custodia como parte de las investigaciones por el presunto delito de parricidio en grado de tentativa, en agravio de sus dos hijos.

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Madre permanece detenida

La intervenida fue identificada como Yovana Juana Condori Quispe, de 40 años. La mujer permanece detenida mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer si efectivamente intentó suministrar una sustancia tóxica a los menores.

La Policía y el Ministerio Público deberán analizar la sustancia encontrada y las demás evidencias recogidas en el inmueble. También se evaluará el contenido de la transmisión realizada por TikTok, que fue clave para que los vecinos alertaran a las autoridades.

Los dos menores fueron puestos a salvo y permanecen bajo protección mientras las autoridades determinan las medidas correspondientes en este caso.

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