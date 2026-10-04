Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este domingo 4 de octubre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.

Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y másFoto: La Tinka
Por
google iconLa República en Google

Este domingo 4 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/31.008.564. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre

23:04
4/10/2026

El pozo millonario crece para el sorteo del miércoles 7 de octubre

El pozo millonario creció; ahora aumentó a S/31'503,945

23:03
4/10/2026

Números ganadores del Sí o Sí

De acuerdo al sorteo del domingo 4 de octubre, estos son los números ganadores del premio Sí o Sí: 4

23:02
4/10/2026

¡No reventó el pozo millonario!

Atención a las personas que jugaron la Tinka hoy domingo, estas son las bolillas que salió para el pozo millonario: 9 - 35 - 2 - 21 - 32 - 11.

22:33
4/10/2026

¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?

Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. 

- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!

22:15
4/10/2026

¿Cómo aumentar las probabilidades de ganar?

1. Juega con más combinaciones: mientras más números elijas en una jugada, mayor será tu posibilidad de acierto.

2. Prueba el sistema de jugadas múltiples: en lugar de solo seis números, puedes elegir más y combinar varias apuestas.

3. Evita patrones predecibles: no apuestes con secuencias como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o solo números pares o impares.

4. Participa con frecuencia: cuantas más veces juegues, más posibilidades tendrás de acertar.

5. Únete a un grupo o peña: compartir apuestas con otras personas te permite jugar con más combinaciones sin gastar tanto.

6.  Aprovecha el "Sí o Sí": esta modalidad te garantiza un premio si aciertas al menos un número.

22:14
4/10/2026

¿Cómo jugar La Tinka online?

-Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka.

-Luego debes recargar saldo.

-En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros

-Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

-Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.

-También puedes elegir la opción "Al Azar"

-Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".

22:11
4/10/2026

¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?

Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:

- Plaza Vea

- Vivanda

- Promart

- Mass

- Oechsle

- Módulos de La Tinka

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Elecciones municipales y regionales 2026: así votaron las autoridades del Ejecutivo y del Congreso

Manongo Mujica: “En Perú hay una sofisticación cultural que muchos países no tienen y la política se ha olvidado de que somos herederos de una gran cultura”

Sociedad

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Dijo que iba al baño y desapareció: la insólita fuga de un miembro de mesa en colegio de Huacho durante las ERM 2026

Entre más de 60 países del mundo: escolares peruanos ganan tres medallas de bronce en Olimpiada de Astronomía en Vietnam

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Elecciones municipales y regionales 2026: así votaron las autoridades del Ejecutivo y del Congreso

Primeros resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026