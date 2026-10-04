Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este domingo 4 de octubre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.
Este domingo 4 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/31.008.564. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre
El pozo millonario crece para el sorteo del miércoles 7 de octubre
El pozo millonario creció; ahora aumentó a S/31'503,945
Números ganadores del Sí o Sí
De acuerdo al sorteo del domingo 4 de octubre, estos son los números ganadores del premio Sí o Sí: 4
¡No reventó el pozo millonario!
Atención a las personas que jugaron la Tinka hoy domingo, estas son las bolillas que salió para el pozo millonario: 9 - 35 - 2 - 21 - 32 - 11.
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos.
- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!
¿Cómo aumentar las probabilidades de ganar?
1. Juega con más combinaciones: mientras más números elijas en una jugada, mayor será tu posibilidad de acierto.
2. Prueba el sistema de jugadas múltiples: en lugar de solo seis números, puedes elegir más y combinar varias apuestas.
3. Evita patrones predecibles: no apuestes con secuencias como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o solo números pares o impares.
4. Participa con frecuencia: cuantas más veces juegues, más posibilidades tendrás de acertar.
5. Únete a un grupo o peña: compartir apuestas con otras personas te permite jugar con más combinaciones sin gastar tanto.
6. Aprovecha el "Sí o Sí": esta modalidad te garantiza un premio si aciertas al menos un número.
¿Cómo jugar La Tinka online?
-Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka.
-Luego debes recargar saldo.
-En el Primer Paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros
-Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
-Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D.
-También puedes elegir la opción "Al Azar"
-Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".
¿Dónde comprar boletos para jugar La Tinka?
Puedes adquirir tus boletos con la jugada que prefieras. Los establecimientos donde podrás comprar las cartillas de La Tinka incluyen:
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
- Módulos de La Tinka
Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.