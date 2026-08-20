Producto de los deslizamientos, los conductores llevan cinco días inmovilizados en la vía. | Composición LR

Producto de los deslizamientos, los conductores llevan cinco días inmovilizados en la vía. | Composición LR

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El bloqueo de la Panamericana Sur ingresó a su quinto día y continúa afectando a cientos de pasajeros y transportistas que intentan desplazarse entre Lima y las regiones del sur del país. Los huaicos y deslizamientos registrados en Arequipa mantienen interrumpido un tramo de aproximadamente nueve kilómetros de la carretera, por lo que las empresas de transporte interprovincial decidieron suspender la venta de pasajes y las salidas hacia Arequipa, Moquegua y Tacna.

La emergencia ha generado que numeroso pasaje permanezca varado en el terminal terrestre de Atocongo, en Lima, sin una fecha definida para retomar sus viajes. Mientras tanto, quienes permanecen atrapados en la zona afectada solicitan al Gobierno de Keiko Fujimori una respuesta urgente para recuperar la transitabilidad y atender las necesidades de las personas que llevan varios días esperando.

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Quinto día de bloqueo deja a pasajeros sin poder viajar

El principal punto crítico se encuentra en Quebrada Honda, entre Ático y Ocoña, donde los huaicos arrastraron lodo, piedras y tierra sobre la Panamericana Sur. El material afectó varios kilómetros de la vía y dejó atrapados a buses, camiones, cisternas y vehículos particulares.

Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), más de 2.000 vehículos permanecen detenidos en diferentes puntos de la zona afectada. Algunos vehículos quedaron parcialmente sepultados por los deslizamientos, mientras que otros permanecen detenidos en medio de largas filas.

La situación también ha complicado el traslado de alimentos y otras mercancías hacia el sur. Algunos transportistas, ante el riesgo de que sus productos se malogren, optaron incluso por entregarlos gratuitamente.

En Lima, la suspensión de los servicios genera incertidumbre entre los usuarios. Las agencias ubicadas en el terminal de Atocongo informan a los pasajeros que las salidas permanecerán canceladas hasta que las autoridades garanticen condiciones seguras para circular.

Afectados piden ayuda al Gobierno de Keiko

Los afectados solicitan que el Gobierno central no limite su intervención al retiro del material de la carretera y que implemente medidas de contingencia para pasajeros y transportistas, entre ellas la organización de trasbordos, asistencia con alimentos y agua y atención para quienes presentan problemas de salud.

El alcalde de la provincia de Caravelí, Roberto Soto, recorrió la zona afectada y pidió una intervención más rápida del Gobierno central frente a la magnitud de la emergencia.

Durante su inspección, alertó sobre vehículos de carga y pasajeros que permanecen en sectores peligrosos. Una de las unidades quedó prácticamente sepultada por el huaico, mientras que también se reportó una cisterna cargada con gas y un bus de pasajeros afectados por los deslizamientos.

Ante este escenario, el burgomaestre solicitó la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y de sus ministros para que conozcan directamente las condiciones en las que se encuentran los pasajeros y transportistas y dispongan medidas inmediatas.

El pedido se suma al de los propios viajeros y conductores, quienes reclaman una solución que permita recuperar la conexión entre las ciudades del sur y reducir el riesgo que enfrentan las personas que permanecen detenidas en la carretera.

Maquinaria trabaja para despejar la Panamericana Sur

El Gobierno Regional de Arequipa y Provías desplegaron maquinaria pesada para retirar el material acumulado. Los trabajos se concentran principalmente entre los kilómetros 725 y 731, donde se encuentra uno de los sectores más críticos.

José Antonio Carrera Paulett, gerente regional de Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa, informó que aproximadamente seis kilómetros presentan afectaciones y que las labores se desarrollan simultáneamente en diferentes frentes.

Durante los trabajos, un cargador frontal permitió liberar un camión que transportaba aproximadamente ocho vehículos y que había quedado atrapado por el huaico.

Sin embargo, las precipitaciones continúan dificultando las labores. La humedad del terreno y la posibilidad de nuevos deslizamientos condicionan el ingreso y desplazamiento de la maquinaria pesada.

Carrera Paulett señaló que, si las condiciones climáticas permiten mantener el ritmo de trabajo, el despeje podría culminar entre este jueves y viernes, aunque evitó establecer una hora exacta para la reapertura debido a las lluvias que persisten en la zona.

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¿Qué ciudades están afectadas por la suspensión de buses?

Las empresas interprovinciales mantienen suspendidas principalmente las salidas desde Lima con destino a:

Arequipa

Moquegua

Tacna

La decisión responde a la imposibilidad de garantizar un tránsito seguro por los tramos afectados de la Panamericana Sur.

Por el momento, las compañías no han establecido una fecha definitiva para reanudar sus operaciones. Los pasajeros deberán esperar a que las autoridades habiliten la carretera para conocer los nuevos horarios de salida.

Piden trasbordos y asistencia mientras continúa el bloqueo

Mientras las máquinas avanzan con el retiro de lodo y piedras, los pasajeros y transportistas que permanecen en Arequipa reclaman medidas de emergencia que les permitan continuar sus viajes.

Uno de los principales pedidos es organizar trasbordos controlados en los sectores donde sea posible, de modo que los viajeros no tengan que permanecer durante días junto a sus vehículos.

También solicitan alimentos, agua y atención médica para las personas que permanecen atrapadas. El Gobierno Regional informó que representantes de la entidad llegaron hasta la zona para entregar bebidas y galletas a quienes esperan la recuperación de la vía.

La prioridad de las autoridades, según Carrera Paulett, es recuperar la transitabilidad de manera segura. Sin embargo, mientras continúan las labores, los afectados esperan una intervención más amplia del Gobierno central para enfrentar las consecuencias del quinto día de bloqueo.

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Lluvias también generan emergencias en Lima

Las precipitaciones de los últimos días también provocaron emergencias en distintos puntos de Lima. El CENEPRED identificó 274 puntos críticos frente al riesgo de inundaciones en el departamento, de los cuales 75 presentan niveles de riesgo alto o muy alto.

Los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores registraron aniegos que afectaron calles y algunas viviendas.

En Lurigancho-Chosica, las autoridades mantienen vigilancia ante una eventual activación de quebradas. La municipalidad realiza trabajos de limpieza en el río Rímac y la quebrada Chacrasana, además de preparar la distribución de sacos terreros y acciones de protección en diez quebradas.

El escenario mantiene la preocupación de las autoridades debido a las previsiones para los próximos meses, cuando podrían presentarse condiciones favorables para lluvias intensas capaces de generar huaicos, inundaciones y desbordes.

Por ahora, la emergencia en la Panamericana Sur mantiene en vilo a cientos de pasajeros y transportistas. Mientras la maquinaria intenta recuperar la carretera, los afectados esperan que el Gobierno de Keiko Fujimori acelere las acciones y disponga una solución integral para quienes llevan cinco días sin poder continuar su viaje.