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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 5 de octubre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este lunes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, lunes 5 de octubre. | Foto: composición LR
Consulta el horóscopo de hoy, lunes 5 de octubre. | Foto: composición LRFoto: Composición LR
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este lunes 5 de octubre? Revisa el horóscopo de este lunes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!


¿Qué dice el horóscopo hoy lunes 5 de octubre?

  • Aries: Tendrás las ideas claras, pero una actitud cortante que puede traerte problemas con tu entorno laboral; evítalo. En el amor, esa persona te buscará para aclarar diferencias y reconciliarse.
  • Tauro: Tus estrategias serán bien recibidas por tus superiores y puestas en práctica. Hoy serás líder y resaltarás. En el amor, es un día ideal para la conquista amorosa y para propiciar intensas reconciliaciones.
  • Géminis: Firmas, acuerdos, pactos y alianzas se tejerán en el transcurso del día; solo sé cauto y fíjate bien qué asumes. En el amor, a pesar de la distancia que marcas, esa persona volverá a buscarte.
  • Cáncer: Lucharás contra varios obstáculos y nada te detendrá; solo evita ponerte en contra de tu equipo laboral. Trabaja en armonía. En el amor, no permitas que los celos te alejen de esa persona.
  • Leo: Trabajarás con un grupo humano muy creativo. La unión de todos permitirá avances realmente significativos. En el amor, habrá reconciliación, pero evita que por poco te vuelvas a pelear.
  • Virgo: Habrá competencia, conflictos y malos momentos al frente, pero nadie te detendrá. Hoy te acompañará la victoria. En el amor, surge un encuentro con la persona que amas. Hablarán de compromiso.
  • Libra: Tendrás que relacionarte con muchas personas por cuestiones laborales. Tu capacidad para llegar a acuerdos y conciliar resaltará. Se resuelve ese problema familiar que te restaba tranquilidad.
  • Escorpio: No avances esa gestión que han puesto en tus manos si las condiciones económicas no están siendo claras o positivas. En el amor, una mentira o engaño puede hacerte perder mucho. Cuidado.
  • Sagitario: Alguien que confía en tu capacidad te buscará y te hará una oferta laboral imposible de rechazar. En el amor, esa persona quiere retomar el lazo que los unió. No actúes por orgullo y perdona.
  • Capricornio: Inicias un negocio o proyecto laboral que te permitirá rentabilizar y recuperar la solidez financiera que habías perdido. En el amor, no entregues lo que no recibes. Todo es recíproco.
  • Acuario: Alguien en quien confías no está avanzando su labor como lo menciona. Es el momento de supervisar y asegurarte de que todo marcha por buen camino. En el amor, llega una nueva oportunidad.
  • Piscis: Algo que planificaste deberá ser cancelado; no busques culpables y espera. Luego todo tomará su curso. En el amor, no extremes medidas y busca una solución frente a ese conflicto amoroso.

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