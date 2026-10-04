Flash electoral Datum: Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con 31,2%
El candidato de Renovación Popular se impone en el flash electoral de Datum y obtiene el primer lugar en la elección para la Alcaldía de Lima Metropolitana.
Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana, según el flash electoral de Datum difundido este domingo 4 de octubre. El candidato de Renovación Popular obtuvo el 31,2% de los votos y se ubicó en el primer lugar de las elecciones municipales 2026.
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