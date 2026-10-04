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🔴 Flash electoral en vivo | ¿quién será el nuevo alcalde de Lima? Resultados Elecciones 2026

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Flash electoral Datum: Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con 31,2%

El candidato de Renovación Popular se impone en el flash electoral de Datum y obtiene el primer lugar en la elección para la Alcaldía de Lima Metropolitana.

Flash electoral de Datum posiciona a Rafael López Aliaga como el virtual alcalde de Lima. Foto: difusión
Flash electoral de Datum posiciona a Rafael López Aliaga como el virtual alcalde de Lima. Foto: difusión
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Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana, según el flash electoral de Datum difundido este domingo 4 de octubre. El candidato de Renovación Popular obtuvo el 31,2% de los votos y se ubicó en el primer lugar de las elecciones municipales 2026.

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