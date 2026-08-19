Incendio de grandes proporciones consume inmediaciones del hospital Honorio Delgado en Arequipa

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Un incendio de grandes proporciones se registra este miércoles 19 de agosto en la parte posterior del hospital regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. Las llamas vienen consumiendo diversos materiales almacenados en la zona, entre ellos camillas inservibles, muebles y vehículos de emergencia.

Hasta el lugar llegaron unidades de las compañías de Bomberos N.° 78, 77 y 19 para controlar el siniestro. Se requirieron al menos tres vehículos para atender la emergencia y evitar que el fuego se extienda hacia otras áreas del establecimiento de salud.

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Como medida preventiva, pacientes del área de psiquiatría fueron evacuados debido a que este ambiente se encuentra próximo al lugar donde se inició el siniestro. Trabajadores del hospital y agentes de la Policía Nacional también participan en el retiro de objetos y vehículos ubicados cerca del área afectada, ante el riesgo de que las llamas se propaguen.

De acuerdo con información recogida en la zona, el espacio donde se registra el incendio almacenaba camillas inservibles, muebles, objetos de escritorio, calaminas, madera y estructuras de consultorios prefabricados que habían sido desmontados. También se encontraban vehículos de emergencia en las inmediaciones.

Médicos y personal asistencial del hospital colaboraron en el traslado de muebles que permanecían en el área de psiquiatría, con el objetivo de evitar que sean alcanzados por el fuego. La zona afectada también colinda con un estacionamiento, por lo que algunas unidades móviles fueron retiradas como medida de prevención.

Según información preliminar, los objetos almacenados en este sector iban a ser puestos a la venta debido a la construcción de un nuevo espacio destinado a la atención de pacientes con cáncer. Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron el incendio.

Las autoridades mantienen las labores de control y evalúan los daños ocasionados por el siniestro en las instalaciones del principal hospital de Arequipa.