Condenan a exdirectivos de los Bomberos por desembolso ilegal de más de S/13.000 de fondos de la entidad

Mario Casaretto es uno de los sentenciados por el Poder Judicial | Composición LR / Difusión

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El Poder Judicial condenó por el delito de colusión a dos exdirectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y dos proveedores de servicios involucrados en el desembolso ilegal de S/13.688 de fondos de dicha entidad, por prestaciones que no fueron ejecutadas.

La sentencia comprende a César Acosta, exprimer jefe de la Compañía de Bomberos N.° 106 de Villa María del Triunfo, y a Mario Casaretto, exdirector de Logística de la institución, quienes recibieron seis años de pena privativa de la libertad. La ejecución de la pena está suspendida hasta que se dicte el fallo de segunda instancia.

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Los otros implicados son los proveedores José Cueto y Mario Carrión, ambos condenados a cinco años de prisión suspendida por cuatro años bajo reglas de conducta, según informó la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (primer despacho).

Todos los implicados fueron también inhabilitados para ejercer cargo público por el mismo periodo de la pena privativa de la libertad. Además, se fijó una reparación civil solidaria de S/23.688 a favor del Estado.

Hubo concertación ilegal, según la Fiscalía

El caso se remonta al 2011. Según demostró el fiscal adjunto provincial Alan Pedro Quispe durante el juicio oral, ese año los acusados concertaron ilícitamente durante el proceso de remodelación sanitaria de unos ambientes en la Compañía de Bomberos de Villa María del Triunfo.

La investigación fiscal determinó que los hechos se originaron a través de dos órdenes de servicio. La primera fue emitida a favor del proveedor José Cueto, quien debía brindar el servicio de reparación de servicios higiénicos por un monto total de S/5.664. Pese a que los trabajos no se ejecutaron conforme a los requerimientos originales, los exfuncionarios y Cueto firmaron las conformidades del servicio para viabilizar el pago estipulado, señaló la Fiscalía.

La segunda orden de servicio fue por un monto de S/8.024 y se emitió a favor de la empresa Sermanpro S.A.C., representada por Mario Carrión. En este caso, la Fiscalía probó que las prestaciones acordadas tampoco se cumplieron al efectuarse trabajos distintos a los originalmente contratados.