Elecciones Regionales y Municipales 2026: Verónika Mendoza es gobernadora de Cusco, según boca de urna de Datum

Verónika Mendoza lidera las elecciones para el Gobierno Regional de Cusco, según boca de urna | Composición: LR.

Verónika Mendoza lidera las elecciones para el Gobierno Regional de Cusco, según boca de urna | Composición: LR.

Verónika Mendoza, candidata al Gobierno Regional de Cusco por la alianza electoral Venceremos, se perfila como la virtual gobernadora regional de Cusco, según el boca de urna publicado por Datum.

A Mendoza le siguen Iván Aparicio, del partido PRIN, con 19,1%; Héctor Acurio, de Ahora Nación, con 17,5%; y Edy Cuellar, de Progresemos, con 9,2%.

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Mendoza forma parte de la alianza electoral Venceremos como lideresa y fundadora del partido político Nuevo Perú por el Buen Vivir, agrupación que integra esta alianza junto con el partido Voces del Pueblo.

Esta sería la primera experiencia política de Mendoza como gobernadora regional y su segundo cargo de elección popular, luego de desempeñarse como congresista por Cusco durante el periodo 2011-2016. Como se recuerda, Mendoza fue candidata a la presidencia del Perú en las Elecciones Generales de 2016 y 2021, representando al Frente Amplio en la primera y a Juntos por el Perú en la segunda.