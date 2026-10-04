Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Verónika Mendoza es gobernadora de Cusco, según boca de urna de Datum

Mendoza, candidata por la alianza electoral Venceremos, tendría un 33,7% de los votos totales en Cusco.

Verónika Mendoza lidera las elecciones para el Gobierno Regional de Cusco, según boca de urna | Composición: LR.
Verónika Mendoza lidera las elecciones para el Gobierno Regional de Cusco, según boca de urna | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

Verónika Mendoza, candidata al Gobierno Regional de Cusco por la alianza electoral Venceremos, se perfila como la virtual gobernadora regional de Cusco, según el boca de urna publicado por Datum.

A Mendoza le siguen Iván Aparicio, del partido PRIN, con 19,1%; Héctor Acurio, de Ahora Nación, con 17,5%; y Edy Cuellar, de Progresemos, con 9,2%.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Mendoza forma parte de la alianza electoral Venceremos como lideresa y fundadora del partido político Nuevo Perú por el Buen Vivir, agrupación que integra esta alianza junto con el partido Voces del Pueblo.

Esta sería la primera experiencia política de Mendoza como gobernadora regional y su segundo cargo de elección popular, luego de desempeñarse como congresista por Cusco durante el periodo 2011-2016. Como se recuerda, Mendoza fue candidata a la presidencia del Perú en las Elecciones Generales de 2016 y 2021, representando al Frente Amplio en la primera y a Juntos por el Perú en la segunda.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados en la región de Ica, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Resultados en Los Olivos, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Resultados en Lurigancho-Chosica, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Política

Resultados en Lince, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Resultados en la región de Ica, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Resultados en Los Olivos, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en la región de Pasco, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región

Resultados en la provincia de Puno, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde de la ciudad

Resultados en Lince, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito