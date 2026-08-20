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Sociedad

Usuarios del Metropolitano reportan demoras y largas filas por bus malogrado en estación Parque del Trabajo

Pasajeros del Metropolitano se vieron obligados a bajar del vehículo y caminar hasta la estación cercana para abordar una nueva unidad.

Hasta ahora, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no ha emitido ningún comentario sobre el incidente ocurrido.
Hasta ahora, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no ha emitido ningún comentario sobre el incidente ocurrido. | Foto: composición LR/Difusión
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La mañana de este jueves 20 de agosto, alrededor de las 9:30 a.m. , un bus del Metropolitano quedó malogrado a la altura de la estación Parque del Trabajo, generando demoras y largas filas entre los pasajeros. Usuarios reportaron que tuvieron que bajar de la unidad y caminar hasta la estación cercana para abordar otro bus. Hasta el momento, la ATU no se ha pronunciado sobre el incidente.

Personal de la ATU ayudó a los pasajeros a descender de la unidad del Metropolitano que quedó varada en la zona y permaneció en el lugar para ordenar la circulación. Asimismo, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), a bordo de una motocicleta, apoyó en el resguardo del área durante la atención de la emergencia.

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Los pasajeros tuvieron que bajar de la unidad varada y caminar hacia una estación cercana para abordar otro bus, mientras esperaban una solución.

Los pasajeros tuvieron que bajar de la unidad varada y caminar hacia una estación cercana para abordar otro bus, mientras esperaban una solución.

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