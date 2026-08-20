Usuarios del Metropolitano reportan demoras y largas filas por bus malogrado en estación Parque del Trabajo

Hasta ahora, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no ha emitido ningún comentario sobre el incidente ocurrido. | Foto: composición LR/Difusión

Hasta ahora, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no ha emitido ningún comentario sobre el incidente ocurrido. | Foto: composición LR/Difusión

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La mañana de este jueves 20 de agosto, alrededor de las 9:30 a.m. , un bus del Metropolitano quedó malogrado a la altura de la estación Parque del Trabajo, generando demoras y largas filas entre los pasajeros. Usuarios reportaron que tuvieron que bajar de la unidad y caminar hasta la estación cercana para abordar otro bus. Hasta el momento, la ATU no se ha pronunciado sobre el incidente.

Personal de la ATU ayudó a los pasajeros a descender de la unidad del Metropolitano que quedó varada en la zona y permaneció en el lugar para ordenar la circulación. Asimismo, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), a bordo de una motocicleta, apoyó en el resguardo del área durante la atención de la emergencia.

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Los pasajeros tuvieron que bajar de la unidad varada y caminar hacia una estación cercana para abordar otro bus, mientras esperaban una solución.

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