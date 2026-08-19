Detienen a hombre acusado de provocar incendio en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa

El fuego afectó la unidad de emergencia de Psiquiatría y generó preocupación entre pacientes y médicos. | Foto: Mirelia Quispe/Composición LR

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Un hombre fue detenido este martes 19 de agosto tras ser acusado de presuntamente provocar un incendio en la parte posterior del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. El fuego se habría originado en una zona donde permanecían acumulados colchones antiguos y camillas en desuso, detrás del área de Psiquiatría del establecimiento de salud.

El humo alcanzó la unidad de emergencia de Psiquiatría y las oficinas destinadas a consultas, lo que generó preocupación entre médicos y pacientes. Tres compañías de bomberos participaron en las labores para controlar las llamas. De acuerdo con la información proporcionada tras la emergencia, no se registraron personas heridas ni daños de consideración en la infraestructura hospitalaria.

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Policía detiene a sospechoso tras incendio cerca del área de psiquiatría

Según información policial preliminar, Juan Javier Gutiérrez Zavala fue detenido después de ser señalado como la persona que presuntamente habría iniciado el fuego. El hombre fue trasladado a la comisaría de Palacio Viejo, en el Cercado de Arequipa, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que comenzó el incendio y determinar eventuales responsabilidades.

El subdirector del Hospital Honorio Delgado, José Tanco, confirmó la detención y las diligencias en curso. Hasta el momento no se ha determinado cuál era la relación del detenido con el establecimiento de salud ni se ha confirmado si había sido atendido previamente en el hospital. Las autoridades deberán esclarecer estos aspectos durante las investigaciones correspondientes.