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Padre e hijo luchan por su vida en un hospital de Chiclayo tras explosión e incendio en su vivienda

Familiares piden el traslado de ambos a un hospital en Lima para recibir tratamiento especializado. Actualmente, los fallecidos están siendo velados en Cajamarca y serán sepultados pronto.

La tragedia ocurrió mientras la familia estaba en casa y fue provocada por una vela cerca de balones de gas. El padre logró rescatar a su hijo antes de que el fuego se propagara.
La tragedia ocurrió mientras la familia estaba en casa y fue provocada por una vela cerca de balones de gas. El padre logró rescatar a su hijo antes de que el fuego se propagara. | Foto: Congreso de la República
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Un padre de 25 años y su hijo de apenas un año permanecen hospitalizados en Chiclayo con quemaduras de tercer grado luego de sobrevivir a una explosión seguida de un incendio ocurrido en su vivienda, ubicada en el caserío Palo Blanco, distrito de San Juan de Licupis, en Cajamarca. La emergencia dejó además tres integrantes de la familia fallecidos.

Los sobrevivientes fueron trasladados al hospital Las Mercedes de Chiclayo, en Lambayeque, donde permanecen internados en el área de quemados. Sus familiares solicitan que ambos sean derivados a Lima para continuar su tratamiento en un establecimiento que cuente con especialistas en este tipo de lesiones, debido a la gravedad de su estado.

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Explosión e incendio dejaron tres integrantes de una familia fallecidos

La tragedia ocurrió durante la noche del domingo 16 de agosto, cuando cinco miembros de la familia se encontraban dentro de la vivienda. Ante la ausencia de energía eléctrica, una menor de nueve años tomó una vela y caminó cerca de unos balones de gas que eran comercializados en el inmueble. Poco después se produjo una fuerte explosión que desencadenó un incendio y alcanzó diferentes ambientes de la casa.

En medio de la emergencia, Jorge Valladolid Tineo logró dirigirse hasta una de las habitaciones para rescatar a su hijo I. G. V. B., quien dormía cuando comenzó el fuego. El padre consiguió salir de la vivienda con el bebé en brazos, aunque ambos resultaron con graves quemaduras. Victoria Vidarte Dávila, Yuly Bravo Vidarte y la menor D. T. B. fallecieron como consecuencia del siniestro.

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Familiares piden traslado de padre e hijo a Lima

Tras ser auxiliados, los dos sobrevivientes fueron llevados inicialmente al centro de salud de Chongoyape. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fueron referidos en una ambulancia al hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde continúan recibiendo atención médica especializada en el área destinada a pacientes con quemaduras.

Los familiares señalaron que, por recomendación médica, buscan trasladar al padre y al menor a un hospital de Lima que pueda atender sus quemaduras de tercer grado y continuar con el tratamiento que requieren. Mientras ambos permanecen internados, los restos de las tres víctimas son velados en Cajamarca y serán sepultados en las próximas horas.

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